Coronavirus, nouvelles limites de mouvement. Parcs fermés, ne fonctionnent qu’à proximité de la maison

21 mars 2020, par Massimiliano Volpe

De nouvelles restrictions les mouvements pour contrer et contenir la propagation du coronavirus ont été adoptés dans la soirée du vendredi 20 mars par le ministre de la santé Roberto Speranza dans toute l’Italie.

La décision a été prise après la nouvelle vague d’infections, qui a touché 37 860 personnes en Italie, et sous la pression de nombreux présidents régionaux préoccupés par le niveau de congestion atteint par les hôpitaux.

En raison de la fermeture des parcs et jardins, les déplacements individuels se limitent au voisinage de son domicile alors qu’il est interdit de déménager dans des résidences secondaires.

“Il faut faire encore plus pour contenir l’infection – a déclaré le ministre -. Il est essentiel de garantir une distanciation sociale efficace pour lutter contre la propagation du virus. Le comportement de chacun est essentiel pour gagner la bataille. “

Les nouvelles mesures établies dans l’ordonnance, qu’ils auront valable jusqu’au mercredi 25 mars (jour où le pic de contagion est attendu) , établir que:

l’accès public aux parcs, villas, aires de jeux et jardins publics est interdit;

le jeu ou les loisirs en plein air ne sont pas autorisés;

l’activité motrice est autorisée individuellement mais uniquement à proximité de son domicile, à condition toutefois de respecter la distance d’au moins un mètre de toute autre personne;



les exercices d’administration de la nourriture et des boissons, situés à l’intérieur des gares, sont fermés et les lacs, ainsi que dans les zones de service et de ravitaillement, à l’exception de ceux situés le long des autoroutes, qui ne peuvent vendre que des produits à emporter se trouvant à l’extérieur des locaux;

ceux situés dans les hôpitaux et les aéroports restent ouverts, avec l’obligation d’assurer le respect des distance interpersonnelle d’au moins un mètre;

les jours fériés et les jours fériés, ainsi que ceux qui précèdent ou suivent immédiatement ces jours, tout déplacement vers des maisons autres que la maison principale, y compris les résidences secondaires, est interdit utilisé pour les vacances.

