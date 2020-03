Coronavirus, OCDE: pour chaque mois de verrouillage, Pil perd deux points

27 mars 2020, par Alessandra Caparello

Chaque mois de verrouillage entraînera une perte de 2 points de pourcentage de la croissance annuelle du PIB. L’estimation est celle fournie par l’OCDE selon laquelle la mesures de confinement de plus en plus rigoureux décidés par les différents pays pour tenter de ralentir la propagation des coronavirus elles entraîneront nécessairement des contractions importantes à court terme du PIB pour de nombreuses grandes économies.

Il est le Secrétaire Général de l’Organisation, Angel Gurria que lors du sommet du G20, a souligné que le blocus affectera directement les secteurs qui représentent jusqu’à un tiers du produit intérieur brut des principales économies. Projections fatales pour le seul secteur du tourisme, qui fera face à une baisse de 70% de la production.

«C’est inévitable, car nous devons continuer à lutter contre la pandémie, tout en travaillant dur pour restaurer le plus rapidement possible la normalité économique (…) Les coûts élevés imposés par les mesures de santé publique sont nécessaires aujourd’hui pour éviter des conséquences beaucoup plus tragiques et un impact encore pire sur nos économies demain. Des millions de morts et l’effondrement des systèmes de santé nous décimeront financièrement et en tant que société.

Donc, ralentir cette épidémie et sauver des vies doit être la première priorité de la liste des gouvernements. Une action plus incisive est donc indispensable pour amortir le choc et une réponse plus coordonnée des gouvernements pour maintenir une bouée de sauvetage pour les populations et le secteur privé qui sera «très fragile une fois la crise sanitaire passée.

