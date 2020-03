Coronavirus, OMS: “20 vaccins déjà en développement”

Alors que le compteur des infections connues marque 92,314, avec plus de 2 000 cas d’infection à coronavirus rien qu’en Italie, l’Organisation mondiale de la santé a attiré l’attention sur la quantité de recherches actuellement utilisées sur le vaccin qui pourrait endiguer la maladie.

«Nous avons des vaccins et des thérapies contre la grippe saisonnière, mais il n’y a actuellement aucun vaccin et aucun traitement spécifique pour Covid-19. Cependant, des essais cliniques de thérapies sont en cours et plus de 20 vaccins sont en cours de développement“A déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse à Genève sur le coronavirus.

Pour comprendre “l’étendue de l’infection à Covid-19 dans les populations au fil du temps, la seule façon est de rechercher des anticorps chez un grand nombre de personnes, et plusieurs pays mènent actuellement de telles études. Cela nous fournira des informations supplémentaires “, at-il expliqué.

Responsable du coronavirus de l’unité des maladies émergentes de l’OMS, Maria Van Kerkhove, il a ensuite rappelé que “des études sérologiques sont en cours dans de nombreux pays”, assurant: “nous aurons les résultats prochainement”.

«Le conseil pour tous les pays qui veulent savoir comment et combien leur population a été infectée est de réaliser des analyses sérologiques. Faites-le », a-t-il ajouté.

Les particularités du coronavirus

“Maintenant, avec plus de données en main, nous comprenons mieux ce virus”, a déclaré le directeur général de l’OMS, “ce n’est pas Sars, ce n’est pas Mers et ce n’est pas la grippe: c’est un virus unique aux caractéristiques uniques “.

«Covid-19 et la grippe saisonnière provoquent toutes deux des maladies respiratoires et se propagent de la même manière avec les gouttelettes de salive des malades.

La preuve en provenance de Chine est que seulement 1% des cas signalés de Covid19 ne présentent aucun symptôme et la plupart de ces cas développent des symptômes dans les 2 jours. Mais il existe des différences importantes entre ces deux infections: la première est que Covid-19 n’est pas transmis aussi efficacement que la grippe. Covid-19 provoque également une grippe saisonnière plus grave, également parce que beaucoup ont une immunité contre la grippe, alors que contre Covid-19 personne n’a d’anticorps et tous sont sensibles à l’infection “, a ajouté Ghebreyesus.