Coronavirus, où est la contagion dans d’autres pays

“Pour ralentir la propagation” du coronavirus “, de nombreux pays ont mis en place des mesures sans précédent, avec des coûts sociaux et économiques importants: la fermeture des écoles et des entreprises, l’annulation d’événements sportifs et la demande de rester chez soi et en sécurité”: les mots sont ceux prononcés lors de la conférence de presse du 25 mars par le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Des mesures extraordinaires s’accompagnent d’une forte augmentation du nombre de nouveaux cas d’infection dans de nombreux pays du monde, à commencer par les États-Unis, définis par l’OMS elle-même comme le «nouvel épicentre» de l’infection.

Dans le graphique ci-dessous, développé par l’université Johns Hopkins, il est possible d’observer comment le nombre d’infections a explosé depuis le 12 mars, avec une croissance extrêmement rapide.

Le nombre total de cas au 26 mars était de 474 204, 21 353 morts et 115 003 guéris.

La croissance des infections dans les principaux pays

C’est la croissance observée Aux États-Unis, le plus impressionnant: aux États-Unis, le nombre de cas est passé de 7 800 le 18 mars à 65 000 enregistrés une semaine plus tard, le 25 mars, une augmentation hebdomadaire de 743%. Pour avoir une comparaison, dans la même période Italie, l’augmentation était de 108,4%.

En Chine, au contraire, le nombre d’infections s’est presque complètement stabilisé depuis la mi-février; le pays d’origine de l’épidémie a donc commencé à assouplir les mesures de précaution et les restrictions aux libertés des citoyens.

Parmi les pays les plus touchés l’augmentation des infections, encore plus par rapport à la taille de la population, est la Espagne: dans la semaine se terminant le 25 mars l’augmentation des infections était de 256% à une altitude de 49 500 infections.

la Allemagne, cinquième pays le plus touché par le nombre d’infections dans le monde, a connu une augmentation de 203% au cours de la même période pour atteindre environ 37 300

en France enfin, septième pour le nombre de positifs après l’Iran (dont les données pourraient cependant être sous-estimées), a observé une 181,32% des infections à environ 25 600 unités.

Par rapport aux autres pays les plus touchés, à l’exception de la Chine, l’Italie est donc nettement en avance pour contenir les contagions de la semaine dernière.