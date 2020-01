Coronavirus: où investir, actions qui gagnent

Dans la panique générale qui se propage sur les marchés à cause du coronavirus, sur les principales listes de prix rotation du secteur attendue.

Face à des désinvestissements substantiels des titres des sociétés liées au voyage, des grands détaillants, des compagnies aériennes (au niveau mondial mais surtout en Chine) et de la consommation de produits de luxe, ils ont plutôt mis les valeurs turbo liées au secteur de la santé, actions de sociétés américaines de biotechnologie, fabricants de vaccins, sociétés de diagnostic et fabricants de fournitures médicales, comme des masques.

Parmi les actions cotées à Wall Street, qui au cours des dernières séances ont enregistré, une croissance à deux chiffres se distingue notamment dans les titres du secteur de la biotechnologie tels que Co-Diagnostics Inc, Alpha Pro Tech, NanoViricides Inc, Allied Healthcare Products Inc; Inovio Pharmaceuticals%; et Novavax Inc.

JP Morgan: “Ne paniquez pas, le coronavirus est une opportunité d’achat”

Bien que le coronavirus en soit encore à ses débuts et qu’il “s’aggravera probablement avant de s’améliorer”, selon les analystes JPMorgan ils vous exhortent à ne pas paniquer, en partie parce que, comme ils le rappellent, les cas d’épidémie précédents n’ont pas bouleversé les actions pendant longtemps. Au contraire, ils se sont avérés être une bonne “opportunité d’achat plutôt que des raisons d’une vente soutenue”.

Toujours sur la même ligne, Michael Brush de MarketWatch, qui suggère de garder un œil sur tous ceux Les parts de marché américaines qui perdent actuellement le plus. Pour l’expert, la phase actuelle doit être considérée comme une bonne opportunité d’achat à prix d’aubaine, en vue d’un rebond ultérieur.

Parmi les titres à acheter, Brush propose Starbucks, Walt Disney, Nike, Estée Lauder, Wynn Resorts, Las Vegas Sands, Marriott International, Hyatt Hotels, Yum China Holdings, IMAX, PVH, Tapestry et GreenTree Hospitality Group.