Coronavirus: parce que l’Allemagne a un faible taux de mortalité

3 avril 2020, par Alessandra Caparello

Alors que le monde entier est confronté à la pandémie depuis nouveau Coronavirus et chaque jour, de nouvelles infections, des guérisons et des décès surviennent, certains pays signalent actuellement un faible taux de létalité.

Alors que leItalie et le Espagne en fait, à ce jour, ce sont les pays les plus touchés avec plus de 100 000 cas chacun, le Allemagneselon les données de l’Université Johns Hopkins, il a enregistré 84 794 cas confirmés jusqu’à présent mais n’a enregistré que 1 107 décès.

la taux de mortalité en Italie, il était de 12%, tandis que celui de l’Allemagne est désormais d’un peu plus de 1%, bien inférieur à celui des pays européens voisins, comparable à celui de la Corée du Sud, pays pris comme exemple pour la gestion des crises de coronavirus avec tests approfondis, suivi des contacts et surveillance numérique de ses citoyens.

Les raisons du faible taux de létalité en Allemagne

La faible létalité de l’Allemagne s’explique en partie par la décision de l’Allemagne de mettre en œuvre écouvillons répandus sur des personnes soupçonnées d’avoir un coronavirus, contrairement à la décision de l’Italie ou du Royaume-Uni de ne tamponner que les cas symptomatiques.

À cela s’ajoutent d’autres facteurs qui expliquent le faible taux de mortalité.

Tout d’abord le fait que le pays a été touché par la vague de nouvelles infections plus tard que de nombreux autres pays européens, par exemple l’Italie, l’Espagne et la France. Deuxièmement, les premières personnes infectées en Allemagne étaient généralement plus jeunes que la population moyenne et donc plus capables de réagir à l’infection.

Troisième facteur c’est une lente augmentation du nombre d’infections qui a permis à ces patients d’être soignés dans les meilleures institutions médicales du pays.

