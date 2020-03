Coronavirus: pas de verrouillage en Suède. Le pays prévoit donc d’endiguer la pandémie

Contrairement à ses voisins les plus proches, à savoir Danemark, Finlande et Norvège, le Suède n’a pas fermé ses frontières ou ses écoles, ni fermé des activités non essentielles ni interdit les réunions, le tout pour tenter d’endiguer leurgence coronavirus.

Alors que le reste de l’Europe impose de sévères restrictions à la vie publique et ferme les frontières et les entreprises, la Suède adopte une approche plus détendue Pandémie de COVID-19.

La réponse de la Suède à l’épidémie est largement supervisée par l’agence de santé publique du pays. Le pays a adopté une approche du coronavirus nettement différente de celle de ses homologues internationaux, confiant que la population prend volontairement des mesures restrictives pour retarder la propagation du virus.

Une approche largement critiquée à la fois en Suède par un groupe d’épidémiologisteset par d’autres pays qui bloquent la vie publique pour juguler l’épidémie.

L’épidémiologiste Anders Tegnell de CNBC a souligné que bien que la stratégie de son pays pour lutter contre le virus soit différente, l’objectif est le même.

“Mon opinion est que pratiquement tout le monde Pays européens ils essaient de faire la même chose – nous essayons de ralentir la propagation autant que possible pour faire fonctionner la santé et la société … et nous avons montré différentes façons de ralentir la propagation. Fondamentalement, nous comptons sur distance socialed’une manière ou d’une autre. La Suède a opté principalement pour mesures volontaires parce que c’est comme ça qu’on a l’habitude de travailler. Et nous avons une longue expérience que cela fonctionne assez bien. “

La Suède compte 3 700 cas confirmés de coronavirus et enregistré 110 décès, comme le montrent les dernières données de l’Agence de santé publique.

“La pente (des taux d’infection et de mortalité) en Suède est moins abrupte que dans de nombreux pays et c’est exactement ce que nous essayons d’atteindre.”

Tegnell n’a pas exclu des mesures plus strictes en Suède, s’il y avait une forte augmentation des cas. Le gouvernement a cependant soutenu la nécessité de travailler à domicile, si possible, en évitant les déplacements inutiles et conseille aux personnes âgées d’éviter les contacts sociaux. Il a été demandé aux restaurants, bars, cafés et discothèques de n’offrir qu’un service à table assis.

Et à partir du dimanche, les animaux sont interdits rencontrer plus de 50 personnes (le pays a initialement suspendu les réunions de plus de 500 personnes). Les universités et les collèges sont également fermés, mais les écoles accueillant des étudiants de moins de 16 ans restent ouvertes.

L’économie suédoise en crise

Restrictions ou non, l’économie suédoise ne sortira pas indemne de la crise. La semaine dernière, Swedbank prévoyait une contraction de 4% de l’économie en 2020.

“La récession de l’économie suédoise est plus large et plus rapide que pendant la crise financière. Le chômage atteindra déjà 10% d’ici l’été, malgré une relance budgétaire sans précédent “, a déclaré Swedbank dans son rapport publié mercredi dernier.

La semaine dernière, le gouvernement a annoncé un programme d’aide aux petites et moyennes entreprises entreprises, déclarant qu’elle garantira 70% des nouveaux prêts qu’elle a banques ils accorderont aux entreprises qui connaissent des difficultés financières dues au virus.