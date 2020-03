Coronavirus: pénalités pour voyage sans motif valable

Des amendes plus sévères pour ceux qui les violent règles anti-contagion. Hier a été publié au Journal officiel, le nouveau décret-loi du 25 mars 2020 n.19 avec les nouvelles dispositions sur l’urgence coronavirus. La disposition, qui entre en vigueur aujourd’hui, réexamine et élargit toutes les interdictions actuelles. Mais la vraie nouvelle est représentée par sanctions.

Il n’y a plus d’utilisation du crime, qui aurait fini par engloutir la justice sans un certain résultat. Au lieu de cela, il y a une amende. En d’autres termes, les amendes pour non-respect des règles seront considérées comme une interdiction de stationnement.

Le projet de loi dans ce cas est susceptible d’être salé: allant de 400 à 3000 euros pour ceux qui contournent les interdictions. Il n’y a pas d’arrêt administratif pour les moyens de transport, mais si l’infraction était commise avec un véhicule, la peine serait augmentée jusqu’à un tiers.

Comme on peut le lire dans la disposition:

“À moins que le fait ne constitue un délit, le non-respect des mesures de confinement visées à l’article 1er, paragraphe 2, identifié et appliqué avec les mesures adoptées conformément à l’article 2, paragraphe 1, ou à l’article 3, il est puni de la sanction administrative pour le paiement d’une somme de 400 € à 3 000 € et les sanctions prévues à l’article 650 du code pénal ou à toute autre disposition législative conférant des pouvoirs pour des raisons de santé, visées à l’article 3, paragraphe 3, ne s’appliquent pas. Si le non-respect des mesures précitées résulte de l’utilisation d’un véhicule, les sanctions sont augmentées jusqu’à un tiers “.

Le décret énumère tout 28 restrictions et règles, fusionnant ceux adoptés avec les différents dpcm. Tout d’abord, la mère de toutes les limitations. Vous devez rester à la maison, sauf pour des besoins professionnels, des situations de nécessité, des raisons de santé ou “autres raisons spécifiques”. Nous continuons ensuite à énumérer les interdictions: de la fermeture des routes et des parcs, des cinémas et des restaurants.

Serré aussi pour des activités commerciales qui violent les interdictions. Et des contrôles confiés au territoire également par les militaires, pour renforcer l’application des lois.

<< Lors de la vérification des violations visées au paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire pour empêcher la poursuite ou la répétition de la violation, l’autorité de procédure peut ordonner la fermeture temporaire de l’activité ou de l’exercice pour une durée n’excédant pas 5 jours. La période de fermeture temporaire est déduite de la sanction accessoire correspondante définitivement infligée lors de son exécution.

En cas de violation répétée de la même disposition la peine administrative est doublée et l’accessoire est appliqué au maximum. Sauf si le fait constitue une violation de l’article 452 du code pénal ou en tout état de cause un délit plus grave, la violation de la mesure visée à l’article 1er, paragraphe 2, lettre e), est sanctionnée en vertu de l’article 260 de l’arrêté royal du 27 juillet 1934, non. 1265, Texte consolidé des lois sur la santé, tel que modifié par le paragraphe 7 “.