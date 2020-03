Coronavirus: Pharus Sicav, pour les fondamentaux d’investissement historiques du S & P500

Les analystes de Pharus Sicav ont tenté de déterminer la valeur de la bourse américaine compte tenu de laimpact de la revue des résultats (principale variable qui caractérise la valeur d’une entreprise) suite au blocage de l’activité des entreprises américaines.

Quelle baisse des bénéfices fait baisser les prix du S & P500?

Pour répondre à cette question très difficile, Pharus Sicav a commencé par assumer un cygne noir, c’est-à-dire que les bénéfices, comme en 2008, diminueront de 50% et a procédé à la comparaison de la contraction des multiples de 2008 Price Earning (PE) avec celle actuelle.

En 2008, le marché a touché des creux avec une contraction des multiples EP d’environ 40%, de 18 à 11, portant le ratio (PE bas / PE de pointe) à 63%. Actuellement, le PE a diminué de 32%, passant d’environ 22 à 15, ce qui porte le ratio (PE inférieur / PE de pointe) à 68%.

Pour avoir la même variation qu’en 2008, il y aurait donc encore environ 10% de contraction, à environ 13,5.

Par conséquent, ils mettent en évidence de Pharus Sicav si l’on exclut la crise de 1973, la contraction actuelle du PE est déjà en ligne avec la moyenne des crises précédentes. Voici les contractions d’EP enregistrées dans divers marchés baissiers:

la la contraction des multiples doit cependant être contextualisée à nos jours et en particulier au scénario actuel de taux d’intérêt avec le Trésor inférieur à 1% (en 2008, il était de 3,5%), un scénario qui fait que la prime de risque actions actuelle (évaluations relatives entre obligations et actions) dépasse déjà les valeurs enregistrées en 2008, ce qui rend effectivement le PE actuel de 15 comparable au minimum de 11 atteint à « époque.

Pour ces raisons, Pharus Sicav conclut que le marché intègre actuellement un scénario de contraction de multiples très similaire à celui de 2008 avait fait chuter les bénéfices de 50%, ce qui ramènerait le marché américain à une valeur d’indice de 2000.

Cette baisse de 50% des gains n’est-elle pas trop agressive?

Pour répondre à cette question, nous analysons l’évolution de l’économie américaine ces dernières années et pour ce faire, Pharus Sicav a étudié la variation des compositions sectorielles du marché boursier américain.

Le marché américain a considérablement changé au cours des 12 dernières années et la composition sectorielle a considérablement changé.

Il suffit de dire qu’à la fin de 2007, les deux premiers stocks étaient Exxon Mobil et General Electric avec un poids de 7% et 5% respectivement (maintenant ils pèsent 1% et 0,5%). Les secteurs qui ont le plus progressé sont la technologie, les services de communication (Google, Facebook) et les soins de santé, tandis que ceux qui ont connu une réduction de poids sont l’énergie, la finance et l’industrie.

Voici l’évolution de la capitalisation sectorielle du S&P 100:

Outre le changement de poids des capitalisations des secteurs au sein du marché, il est peut-être plus utile d’aller voir comment la contribution sectorielle aux gains indiciels a changé:

En effet, fin 2007, les principaux contributeurs aux bénéfices du S&P 100 étaient financiers et énergétiques avec respectivement 22,5%. Les secteurs les plus étroitement liés à l’économie traditionnelle – énergie, finance et industrie – pesaient ensemble environ 60%.

Au fil des années, l’énergie, l’industrie et l’agrafe ont considérablement réduit leur contribution au bénéfice de l’indice au profit des services de communication, discrétionnaires, financiers (déjà fortement pondéré en 2008) et technologique. En 2020, en effet, la technologie, les services de communication et les soins de santé pèsent plus de 50%.

Pour estimer ce qui pourrait être la variation la plus correcte des bénéfices, nous appliquons une révision de la même d’environ -60% pour les secteurs les plus cycliques (énergie-matériel-industriel), -40% pour les secteurs financier et discrétionnaire, et -10% pour les secteurs plus défensifs tels que les services de communication, les produits de base, les services publics et la technologie. Cela entraîne une révision des bénéfices d’environ -30%.

En conclusion, la réduction de moitié des bénéfices en 2008 était justifiée par le la crise des subprimes a principalement touché les secteurs les plus étroitement liés à l’économie traditionnelle, qui avait un poids très important au sein de l’économie, 60% des bénéfices du marché.

D’autre part, la composition actuelle du secteur du marché, composée de technologies de la communication et des soins de santé (ainsi que des produits de base) pour un total d’environ 60% des bénéfices, atténuera l’impact du coronavirus sur l’économie avec une révision attente -30%.

Où ira la bourse?

Tout d’abord, il ressort clairement des considérations précédentes que aux niveaux actuels du S & P500, la baisse est vraiment limitée, autour de -10%. Pour ce qui est de la hausse, nous proposons notre estimation de baisse de 30% et évaluons comment les multiples pourraient se comporter.

En 2008, les bénéfices les plus bas ont été évalués sur le marché à environ 26 fois le prix (PE). Cette année-là, le PE est donc passé de 11 à 26 minimum. Si on applique la même variation de multiples, on obtient un PE qui passe de 13,5, le minimum attendu, à environ 30.

Si nous multiplions également le PE de 30 par les bénéfices les plus bas, nous atteignons une juste valeur de 3000 points sur le marché du S & P500 (plus de 25% au-dessus des niveaux actuels).

En conclusion donc, selon Pharus Sicav, il sera impossible de prendre le minimum, mais une fenêtre d’investissement s’ouvre pour ceux qui ont l’horizon temporel correct qui s’est rarement produit au cours de l’histoire.