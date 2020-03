Coronavirus: Piazza Affari ferme toujours dans le négatif

23 mars 2020, par Alessandra Caparello

Un autre jour en territoire négatif pour Piazza Affari avec l’indice Ftse Mib ce qui représente -1,09% à 15 559 points. Encore une autre session de montagnes russes pour les marchés aux prises avec la pandémie de coronavirus.

D’une part Wall Street qui a ouvert avec un signe moins, laissant également tomber les bourses européennes. La banque centrale américaine a annoncé en détail l’achat d’un nombre illimité de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires afin de soutenir les marchés financiers, ainsi que la création d’un véhicule grâce auquel elle pourra acheter des obligations directement auprès de sociétés américaines de qualité et un plan d’achat de 100 milliards de titres dont les actifs sous-jacents sont des activités courantes telles que les prêts étudiants, les prêts d’achat de voitures, les prêts aux petites entreprises. Des annonces qui en fait ne semblent pas avoir suffi à des investisseurs de plus en plus préoccupés par l’avancée du coronavirus.

Diasorin brille sur la Piazza Affari

En regardant la liste milanaise, le titre est à noter Diasorine (+ 4,66%) qui profite de la nouvelle rapportée par Corriere Economia que la société produira 300 000 tests Covid-19 en avril, dont 100 000 pour le marché italien: le tampon réduit le temps de réponse de 6-7 heures à 60 minutes et voyage petites machines qui examinent 8 échantillons à la fois.

En termes de spreads, l’écart de rendement entre le BTp de référence à dix ans et la maturité équivalente allemande, qui a commencé à 206 points de base sur les 200 points de base de la clôture de vendredi, a clôturé à 198 points de base. Le rendement de l’indice de référence BTp à dix ans a baissé, indiqué à la clôture à 1,61% par rapport à 1,67% de la dernière référence.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Borsa Italiana entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: