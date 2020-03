Coronavirus: pic d’infection en Italie attendu vers le 25 mars

16 mars 2020, par Alessandra Caparello

Ponctuel tous les jours depuis le siège de Protection civile nous apprenons les progrès des infections à coronavirus en Italie, avec le nombre de décès et ceux récupérés.

C’est alors que le pic devrait arriver

L ‘Bureau d’études de Wall Street Italia surveille l’évolution du coronavirus en Italie et dans le monde depuis le 23 février. Puisqu’environ 3 semaines se sont écoulées depuis le 23 février 2020, le jour où l’urgence a commencé, nous avons essayé de projeter le nombre de cas de coronavirus positifs jusqu’à la fin du mois. Soyons clairs, ce n’est pas un modèle épidémiologique, car pour les non-experts, il est difficile de quantifier combien, les politiques de confinement du gouvernement limitent le taux de contagiosité du virus. Il est donc difficile de donner des valeurs exactes aux paramètres des modèles épidémiologiques.

Ce que nous avons fait, c’est simplement de projeter vers l’avant la tendance du taux de croissance positif jusqu’à la fin du mois, pour voir si, au rythme actuel d’augmentation du nombre de personnes infectées, il est possible de constater un pic dans les semaines à venir. La bonne nouvelle, c’est qu’il semblerait que oui.

En particulier, le verset le 25 du mois, nous avons pu atteindre un pic avec environ 40 000 personnes séropositives pour le coronavirus pour voir ensuite le nombre diminuer. Évidemment, si les choix du gouvernement montrent déjà des baisses plus marquées dans les nouvelles contagions dans les prochains jours, nous pourrions atteindre un pic plus tôt que nos estimations ou, en cas d’aggravation de la situation, au-delà.

Parlez aussi du pic de contagion dans la semaine à venir Silvio Garattini, fondateur de l’Institut Mario Negri pour la recherche pharmacologique interviewé à Radio Capital.

“Pour la semaine prochaine, nous nous attendons au pic, réaliste de penser à 30-40 mille cas (…) Tout dépendra de nous, de notre capacité à éviter la contagion. Restons-en aux dispositions. Si tout le monde avait un style de vie adéquat et une prévention adéquate, nous serions peut-être plus résistants. La propagation des virus et des bactéries continuera d’exister, nous devons repenser le monde de la santé “.

