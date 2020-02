Coronavirus: plus de 1,8 million d’Italiens ont annulé leur voyage

Le risque de pandémie de coronavirus fait tellement peur aux Italiens que 1 830 000 ont annulé les voyages qu’ils avaient prévus au cours des trois prochains mois, même si la destination n’était pas la Chine. Ainsi ressort de l’enquête que Facile.it a mandaté mUp Research et Norstat.

À la question: “Avez-vous choisi d’annuler le voyage que vous aviez prévu à cause du Coronavirus?”, 62,9% de ceux qui auraient dû voyager à l’intérieur du frontières nationales il a répondu par l’affirmative.

Les Italiens annulent les départs: destination Asie pour quelques-uns

Pour ceux qui ont planifié un voyage et choisi de l’annuler, dans 19,7% des cas, la destination était encore un Pays d’Asie, dans 2,2% des pays africains et dans 15,1% des pays européens. Au niveau national, le pourcentage de ceux qui ont choisi d’annuler le voyage était de 6,8%, beaucoup plus faible que le Nord-Ouest (3,4%) et considérablement plus élevé que le Sud et les îles, une région où le pourcentage de voyageurs qui décidé de rester à la maison augmente jusqu’à 10,8%.

L’enquête montre également que 2 530 000 Italiens qui, au lieu de renoncer à partir, ont simplement choisi de changer de destination. Parmi eux, 26,7% ont fait un voyage à l’étranger et, plus précisément, la plupart (14,4%) auraient dû aller en Asie, 5,1% en Afrique et 11,6 % en Europe. Pour modifier leurs plans de voyage, il s’agissait principalement de jeunes voyageurs, âgés de 25 à 34 ans et, par la suite, de 18 à 24 ans.

Assurance voyage ou maladie à 6,8%

6,8% de l’échantillon interrogé, pour se protéger et protéger son voyage, au lieu de laisser ses valises dans le placard, a décidé de souscrire une assurance voyage ou maladie qui n’était pas envisagée auparavant. Cela se fait principalement par les résidents du Sud (9,7%) et des Italie centrale (8,5%) et les voyageurs âgés de 25 à 34 ans. Enfin, parmi ceux qui ont choisi de souscrire à ce type de couverture, la destination la plus fréquente est encore une fois l’Italie (7,8% contre 5,9%).