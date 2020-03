Coronavirus, pour arrêter les hypothèques familiales et commerciales. Dl dans la ligne droite d’arrivée

Alors que marché hypothécaire c’est de retour pour voir taux d’intérêt qui n’ont pas été vus depuis des décennies, ceux qui ont déjà une hypothèque ouverte pourraient bénéficier d’une réelle aide de décrets d’urgence sur le coronavirus. En effet, le décret de suspension des versements hypothécaires pour les familles et les entreprises touchées par les effets de l’épidémie pourrait déjà arriver demain ou au maximum jeudi. Cela a été rapporté par l’agence Adnkronos, qui cite des sources proches du gouvernement.

Le gouvernement, cependant, viserait à fermer plus tard cette semaine le nouveau décret-loi pour l’économie sur laquelle travaille le ministère du Trésor, en collaboration avec le Banque d’Italie, pour un moratoire sur les mensualités à verser aux banques, sous l’égide d’une garantie publique sur le capital et les intérêts.

Un aspect crucial et au centre des réunions préparatoires au Trésor, selon l’agence, est précisément celui de lagarantie de l’État dans un contexte de croissance le risque d’une hausse des créances douteuses pour les prêteurs pour la difficulté des entreprises et des familles à honorer leurs engagements.

«Nous travaillons pour un moratoire très large sur les prêts aux entreprises et aux familles pour garantir la liquidité“, A annoncé hier le sous-ministre de l’Économie Antonio Misiani sur les microphones 24Mattino sur Radio24. “Nous parlons à la Banque d’Italie et imaginer des formes de garantie publique qui aideront le système bancaire à soutenir au mieux cette intervention “, souligne-t-il, expliquant” qu’une garantie publique partielle est à l’étude pour accompagner ce moratoire sur les prêts aux familles et aux entreprises “.

Parmi les ‘réservoirs’ dont puiser, le fonds national géré par la Consap pour le compte du ministère de l’économie, actuellement activé en cas d’invalidité, de décès ou de perte d’emploi. Mais les ressources sont rares (environ 25 millions à ce jour) et en plus des capacités, le règlement d’application devrait être révisé pour étendre les critères d’accès, également à ceux affectés par les effets économiques de Covid-19, l’incapacité de travail ou la réduction des heures de travail .

Des ressources de plus de 7,5 milliards sur le terrain?

D’une manière générale, le gouvernement pourrait mobiliser davantage de ressources, par rapport aux 7,5 milliards déjà alloués, si cela était nécessaire pour faire face à l’urgence du coronavirus, a assuré Misiani, soulignant qu’elle est en cours d’évaluation pendant ces heures et une comparaison avec le ‘Union européenne. “Si les mesures que nous envisageons coûtent plus cher – a-t-il dit – nous demanderons au Parlement les écarts nécessaires”. “Nous avons l’intention de faire tout ce qui est nécessaire pour aider l’économie italienne. Cela doit être clair dans un moment difficile mais dans un pays fort, qui a toute l’énergie pour recommencer dès que nous aurons maîtrisé la situation sanitaire “.

Selon ce qui est appris, le Trésor travaille également sur un moratoire fiscal et de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants.

“Nous travaillons également sur les numéros de TVA des secteurs les plus touchés par la crise tels que le tourisme, la logistique, les transports, la culture. exonération du moratoire des taxes et contributions “, annonce Misiani. Il y a également lieu de prolonger la Cig en dérogation, comme demandé à haute voix par différentes catégories. “Les filets de sécurité sociale ne sont pas prévus pour tous les salariés et cela – souligne le sous-ministre – pose un problème d’exonération via le fonds d’exonération et le fonds de complément de salaire, nous y travaillons également”.