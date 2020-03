Coronavirus: pourquoi il vaut mieux ne pas maintenir trop de liquidité stable

25 mars 2020, par Alessandra Caparello

L’article fait partie d’un long dossier consacré au coronavirus publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia

la urgence complète contre les coronavirus que nous vivons aujourd’hui a un impact sur de nombreux secteurs qui affectent notre vie, de la santé au travail en passant par, bien sûr, l’économie.

Parmi les différents aspects à considérer, il y a ce qui concerne nos économies. Selon Moodys ‘, l’impact que le coronavirus aura sur les banques italiennes a des répercussions limitées, sauf pour les banques plus petites et plus profondément enracinées, à condition que la pandémie ait une durée limitée.

Mais la principale question est que les titulaires de comptes courants se demandent s’ils doivent compenser la baisse des marges, les banques vont compter sur les clients en augmentant les coûts liés à la tenue du compte courant.

Comme le souligne le consultant Antonello Cincotta, dans des moments comme ceux que nous vivons, d’une grande incertitude, l’émotion est reine et avec elle la tendance à laisser une liquidité ferme sur le compte courant qui pourrait augmenter.

Pour cette raison, il est important d’expliquer à votre client les mécanismes du marché, en utilisant des données et des statistiques qui élargissent le regard à long terme. De là, je suggère un utilisation progressive et diversifiée du capital, en se souvenant que même la liquidité détenue dans le compte est soumise à des risques tels que l’inflation, le capital, etc. N’oubliez pas également de garder sous contrôle les coûts liés au compte pour évaluer tout changement si les conditions deviennent plus chères et en tout cas moins favorables.

