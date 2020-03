Coronavirus, prix final pour les sociétés Ftse Mib

Alors que le gouvernement Conte travaille sur une extension du pouvoir d’or à toutes les sociétés cotées à la bourse de Milan, il est important de garder sous contrôle la tendance des capitalisations boursières des sociétés de Piazza Affari. Sinon, il est difficile de comprendre les raisons d’une telle mesure interventionniste sur les forces du marché libre. Compte tenu des prix réduits que les entreprises présentent actuellement, la possibilité de montées hostiles devient une réelle menace.

En fait, le problème rencontré par l’exécutif est que très peu d’entreprises ont été épargnées par un effondrement dramatique de leur valeur boursière après la propagation croissante de la pandémie de coronavirus.

Selon les résultats du bureau d’étude de Wall Street Italia, seulement trois entreprises, parmi celles de la liste Ftse Mib, ont évité une baisse à deux chiffres depuis le début de l’année (Diasorin, Terna, Recordati). Cependant, quatre entreprises ont subi une taille de plus de 50%: Leonardo (-53,7%), MedioBanca (-55,2%), Tenaris (50,3%), FCA (54,6%) et Eni ( 50,5%). De nombreuses autres sociétés approchent alors, sans l’atteindre, une réduction de moitié de la valeur boursière: Azimut (meilleur cours de bourse en 2019); BPER; Saipem; Atlantia.

Parmi les sociétés dont la capitalisation boursière est plus faible, il existe Juventus (900 millions d’euros), BPER (1,2 milliard) e Azimut (1,6 milliard). Les poids maximums dans la liste sont représentés par Enel (61,3 milliards), Intesa Sanpaolo (25,5 milliards) ed Eni (24,9 milliards).

Piazza Affari en bref

Dans le graphique ci-dessous, il est possible d’observer, dans l’ordre, la capitalisation boursière en milliards d’euros, la variation de chaque titre depuis le début de l’année et la Valeur à la valeur comptable (p / Bv 2020), un indicateur qui exprime une relation entre le prix du marché et la valeur des capitaux propres exprimée dans les états financiers.

Ce dernier chiffre montre quelles sont les entreprises potentiellement les plus sous-évaluées (plus le nombre est bas, plus “le prix de l’action est actualisé par rapport au capital de l’entreprise).

À partir de cette analyse, il est facile de voir comment les investisseurs ont fortement snobé le secteur financier, en particulier celui des banques traditionnelles telles que Banco Bpm ou Unicredit.

titre

Capitalisation boursière (en milliards d’euros)

% YTD

P / Bv 2020

Juventus

0,9

-43,9%

2,95

BPER Bank

1.2

-48,4%

0,23

Azimut Holding

1.6

-47,2%

1,84

Ferragamo

1.8

-43,0%

2.26

Unipol

1.9

-48,8%

0,27

Banco BPM

2.0

-36,1%

0,17

Banca Generali

2.0

-40,2%

2,28

Saipem

2.2

-49,5%

0,53

Ubi Banca

2.7

-20,0%

0,28

Leonardo

2.8

-53,7%

0,48

Buzzi Unicem

2.9

-30,5%

0,79

A2A

3.4

-34,4%

1.02

Pirelli

3.8

-26,5%

0,77

Italgas

3.9

-11,6%

2.26

Mediobanca

3.9

-55,2%

0,38

Amplifon

4.2

-27,3%

5,38

Prysmian

4.5

-22,6%

1,57

Hera

4.8

-17,6%

1.60

Fineco

4.9

-24,7%

3,47

nexi

5.5

-28,6%

3,50

Tenaris

5.9

-50,3%

0,53

DiaSorin

6.2

-3,5%

6,31

CNH Industrial

7.0

-45,3%

1.12

Moncler

7.1

-31,3%

4,61

Campari

7.4

-22,0%

2,89

Recordati

7.7

-1,8%

5,65

Telecom Italia

7.9

-30,8%

0,37

Atlantia

8.8

-49,0%

0,71

Poste italienne

9.1

-30,8%

0,93

Exor

9.4

-43,5%

0,45

FCA

10.0

-54,6%

0,29

Terna

11.3

-5,2%

2,51

STMicroelectronics

13,5

-38,4%

1,73

Snam

14.1

-11,5%

2.01

Unicredit

16,4

-43,5%

0,27

général

16.9

-41,5%

0,58

Ferrari

23,0

-12,7%

12,21

Eni

24.9

-50,5%

0,51

Intesa Sanpaolo

25.5

-38,0%

0,47

Enel

61,3

-14,8%

1,77

354,4