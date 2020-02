Coronavirus, quand vous avez besoin du masque et comment l’utiliser

La crainte de pouvoir contracter l’influence du nouveau coronavirus, après l’attaque des supermarchés qui prévoit un isolement domestique prolongé, s’est manifestée dans les rues du nord de l’Italie (et au-delà) avec la prolifération des masques. Les acheter en pharmacie est devenu une entreprise. Et dans les transports publics dans les grandes villes comme Milan, de plus en plus de citoyens décident de couvrir les voies respiratoires, parfois avec plusieurs masques qui se chevauchent.

Dans la plupart des cas, il s’agit d’une précaution inutile, a déclaré le membre du comité exécutif de l’Organisation mondiale de la santé, Walter Ricciardi. Aussi parce que seuls des masques particuliers équipés de filtres spéciaux sont capables de protéger une personne en bonne santé d’une contagion potentielle – et seulement s’ils sont utilisés avec des précautions que nous traiterons plus en détail plus tard.

Quant aux masques «courants», tels que ceux utilisés par les chirurgiens, ils n’ont pour fonction de limiter la possibilité de propagation du virus que s’ils ont déjà été infectés. Pour ces raisons, Ricciardi a clairement déclaré que “les masques ne sont pas nécessaires pour les personnes en bonne santé“Comme leur utilisation est utile” pour protéger les malades et sert à protéger le personnel de santé “. En particulier, les masques “la gaze qui est arrachée sert de mesure de précaution“Dit Ricciardi,”les sophistiqués, qui ont des filtres, sont utilisés pour protéger les agents de santé».

En détail, les masques filtrants capables de bloquer toute menace biologique sont marqués des abréviations FFP3 ou FFP2 (avec une efficacité de filtrage de 98 et 92% respectivement). L’utilisation de ces masques, en dehors des zones rouges (dans lesquelles l’infection s’est maintenant installée) n’est recommandée qu’au personnel de santé en contact direct avec les malades. Pour ces derniers, le masque n’est qu’une des précautions prescrites par la Région Lombardie: la protection est complétée par un manteau non tissé hydrofuge jetable, des gants, un couvre-chef et des lunettes.

Dans tous les cas, les masques équipés d’un filtre, pour être efficaces, doivent bien adhérer aux contours du visage: pour cette raison il est de peu d’utilité de les porter si vous portez une barbe et les faites porter par des enfants.

“Pour prévenir le risque d’infection par un nouveau coronavirus, il est prioritaire de prendre soin de l’hygiène des mains et des sécrétions respiratoires”, a déclaré le ministère de la Santé, “l’Organisation mondiale de la santé recommande de porter un masque uniquement si vous pensez avoir contracté le nouveau coronavirus et présentez des symptômes tels que toux ou éternuements, ou si vous prenez soin d’une personne soupçonnée d’une nouvelle infection à coronavirus. “

“L’utilisation du masque contribue à limiter la propagation du virus mais doit être adoptée en complément d’autres mesures d’hygiène respiratoire et des mains. Il n’est pas utile de porter plusieurs masques qui se chevauchent. De plus, le masque il n’est pas nécessaire pour la population générale en l’absence de symptômes de maladies respiratoires “.

Comment utiliser le masque, le guide

Les instructions du Ministère de la Santé pour l’utilisation des masques:

Avant de mettre le masque, lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau ou avec une solution alcoolique

couvrir la bouche et le nez avec le masque en s’assurant qu’il adhère bien au visage

Évitez de toucher le masque en le portantsi cela se produit, lavez-vous les mains

Lorsque le masque est mouillé, il doit être remplacé avec un nouveau et inutilisé; les masques sont à usage unique

Retirez le masque en le retirant de l’élastique e ne touchez pas l’avant de la façade; jetez-le immédiatement dans un sac fermé et lavez-vous les mains.