Coronavirus: que font les épiciers du Royaume-Uni pour aider les clients et le personnel?

Les plus grands supermarchés du Royaume-Uni prennent des mesures pour aider les acheteurs pendant la pandémie de coronavirus, en particulier pour les personnes âgées et vulnérables, et même les agents de santé du NHS en première ligne.

Alors que des milliers de clients stockaient des produits dans une frénésie d’achat de panique, beaucoup se sont retrouvés face à des étagères vides dans les supermarchés pendant leur magasin d’alimentation.

Les épiciers commencent également à révéler des mesures et des plans de soutien pour aider le personnel en ces temps d’incertitude.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent en ce qui concerne les épiciers qui prennent des mesures pour éloigner les gens du stockage et prendre soin de leur personnel:

TESCO

Tesco a priorisé un créneau d’une heure pour les personnes âgées et vulnérables tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h dans tous ses magasins à l’exception des magasins Express.

Le personnel du NHS peut également visiter les grands magasins une heure avant l’heure habituelle d’ouverture des magasins tous les dimanches à partir du 22 mars.

Les clients ne peuvent acheter que trois articles du même produit avec la suppression des promotions multi-achats.

Pour permettre le nettoyage et le remplissage des étagères avec du stock, Tesco a réduit les horaires d’ouverture de ses magasins ouverts 24h / 24 de 6h à 22h.

Le supermarché a mis en place des mesures de distanciation sociale à ses caisses, les clients étant encouragés à payer par carte.

Tesco a également convenu que le personnel présentant des symptômes de Covid-19 ou vivant dans un ménage présentant des symptômes, ou est classé comme vulnérable, recevra une rémunération contractuelle s’il suit les instructions du gouvernement pour ne pas travailler.

Tesco serait également en période d’embauche pour s’assurer qu’il puisse faire face à la demande croissante.

SAINSBURY’S

Sainsbury’s a consacré la première heure de chaque supermarché aux clients âgés et vulnérables.

Le supermarché offrira également aux clients de plus de 70 ans et aux personnes à mobilité réduite un accès prioritaire aux créneaux de livraison en ligne dès lundi.

Il prévoit également d’élargir son service click-and-collect en ajoutant d’autres sites de collecte à partir de lundi.

Pour laisser plus de place aux produits essentiels, Sainsbury’s a fermé tous ses cafés et comptoirs de viande, de poisson et de pizza dans ses magasins.

Les clients sont limités à acheter trois de tous les produits et au maximum deux des produits les plus populaires, y compris du papier toilette, du savon et du lait longue durée.

ASDA

À partir de vendredi, Asda a dédié les heures d’ouverture jusqu’à 9 heures du matin dans ses grands magasins pour les personnes vulnérables, avec un soutien supplémentaire pour ceux qui en ont besoin.

Le supermarché a limité les acheteurs à trois articles de tout produit, y compris des aliments, des articles de toilette et des produits de nettoyage.

Alors que les effectifs fluctuent en fonction des travailleurs isolés, Asda a révélé son intention de recruter 5 000 personnes.

Ses employés sont invités à inviter leurs amis et leur famille dont le travail a été touché par le coronavirus à contacter leur magasin local au sujet des opportunités d’emploi.

Asda a également déclaré que les travailleurs isolés en raison d’un coronavirus seront toujours payés en totalité, et lorsque les travailleurs ont été identifiés comme faisant partie d’un groupe vulnérable et doivent s’isoler, ils recevront un salaire complet pour les 12 semaines complètes.

Les fournisseurs seront payés immédiatement et les concessionnaires en magasin bénéficieront d’un quart de loyer gratuit.

WAITROSE

Waitrose, qui fait partie du John Lewis Partnership, a imposé une limite de trois articles sur certains produits et une limite de deux paquets de papier toilette.

Vendredi, elle a lancé une période de shopping protégée pour les personnes âgées et vulnérables dans chaque magasin qui aura lieu pendant la première heure d’ouverture.

Le groupe de vente au détail a également lancé un fonds de soutien communautaire d’un million de livres sterling pour créer des services de livraison supplémentaires, ainsi que la livraison d’articles essentiels aux maisons de soins et aux groupes communautaires et le don de produits aux personnes vulnérables.

Il a également fait appel à 2100 membres du personnel de John Lewis pour travailler dans les magasins Waitrose et les cafés et rôtisseries Waitrose ont temporairement fermé pour libérer des heures supplémentaires au personnel pour garder les étagères remplies de nourriture et d’articles essentiels.

Certains magasins Waitrose auraient publié une annonce pour des postes vacants temporaires.

Le partenariat met également en place un fonds de soutien pour aider les collègues qui doivent faire face à des coûts supplémentaires en raison de la pandémie – tels que les frais de garde d’enfants. Le personnel se verra également offrir des repas gratuits au travail pendant la crise.

MARQUES & SPENCER

La chaîne de supermarchés a annoncé qu’elle consacrerait la première heure de négociation dans ses magasins d’alimentation les mardis et vendredis au personnel du NHS et aux travailleurs d’urgence.

Cela n’inclut pas les magasins franchisés dans les stations-service et les gares.

Vendredi, la première heure d’ouverture de ses magasins a été réservée aux clients vulnérables, qui se poursuivra la semaine prochaine tous les lundis et jeudis.

Le rationnement a également été introduit dans ses magasins d’alimentation.

Le détaillant dans son ensemble a gelé toutes les augmentations de salaire et suspendu toutes les dépenses non essentielles, mais a confirmé son intention de se développer en ligne.

Les membres du personnel des secteurs des vêtements et de la maison M&S seraient transférés dans les halles alimentaires «partout où cela est possible».

ALDI

Le supermarché discount allemand a annoncé une campagne de recrutement pour embaucher 9 000 nouveaux travailleurs, dont 4 000 emplois permanents, pour aider à garder les étagères remplies pendant l’épidémie de coronavirus.

Le supermarché a ajouté que toutes les couches et les produits en papier, y compris les toilettes et les rouleaux de cuisine, seront désormais limités à deux articles par client. Tous les autres produits resteront limités à quatre articles par client, à quelques exceptions près.

MORRISONS

Morrisons a annoncé mardi la création de 3 500 emplois pour étendre son service de livraison à domicile afin de répondre à la demande.

Il a placé des restrictions d’achat sur 1250 lignes.

Morrisons a également annoncé une expansion de son service de livraison à domicile, comprenant 3500 nouveaux emplois.

Morrisons a déclaré que la création d’un nouveau fonds pour les difficultés des collègues visera à soutenir les collègues qui sont en difficulté financière en raison de l’épidémie de coronavirus.

Morrisons a également déclaré que le personnel malade du coronavirus recevra une indemnité de maladie, qu’il soit ou non normalement éligible.

L’épicier Big 4 met également en œuvre des paiements immédiats pour ses petits fournisseurs.

LIDL

Vendredi, Lidl a annoncé son intention de recruter 2500 travailleurs pour commencer immédiatement avec des contrats de quatre semaines pour faire face à la forte augmentation de la demande.

En Irlande du Nord, des séances de shopping dédiées aux personnes âgées sont organisées tous les jours de 9h à 11h.

COOPÉRATIVE

La coopérative a annoncé qu’elle créerait 5 000 emplois pour fournir des emplois temporaires aux travailleurs de l’accueil qui ont perdu leur emploi à cause de la crise des coronavirus.

Environ 6 500 élèves de 25 écoles de l’Académie coopérative qui bénéficient actuellement de repas scolaires gratuits recevront un bon de 20 £ pour chaque semaine de fermeture des écoles.

ISLANDE

Depuis jeudi, la première heure d’ouverture tous les jours dans tous les magasins islandais est dédiée aux personnes âgées et vulnérables.

L’Islande aurait également lancé une campagne de recrutement pour faire face à la demande croissante.

