Coronavirus: quel est le cours de la maladie

Chez les patients coronavirus, dans les cas les plus graves, le délai entre l’apparition des symptômes et le décès se produit en moyenne en huit jours. Pour le dire un rapport publié par le Higher Institute of Health analyser les caractéristiques des patients décédés des résultats positifs à Covid-19, mis à jour le 17 mars.

Le document indique également les délais médians, en jours, depuis le début des symptômes jusqu’à la mort (8 jours), depuis le début des symptômes jusqu’à l’hospitalisation (4 jours) et depuis l’hospitalisation jusqu’à la mort (4 jours). Le temps écoulé depuis hospitalisation au moment de la mort, il restait un jour de plus chez ceux qui réanimation par rapport à ceux qui n’ont pas été transférés (5 jours contre 4 jours).

Coronavirus: le cours

Généralement, dans environ 80% des cas, l’infection ne donne pas de symptômes ou en tout cas sous une forme bénigne ne nécessitant pas d’hospitalisation.

Dans 20% des cas, des difficultés respiratoires nécessitant des soins de santé se produisent et dans 2%, elles sont fatales.

la symptômes il s’agit d’une fièvre élevée ou très élevée avec éventuellement des maux de gorge, des douleurs généralisées, des maux de tête, une toux sèche, de la fatigue. Dans certains cas, une conjonctivite et des troubles gastro-intestinaux peuvent également survenir.

En cas de résultat bénin la situation se résout en 5-7 jours, tandis que l’alarme doit se déclencher en cas de difficultés respiratoires majeures.

La nouvelle maladie à coronavirus peut avoir un cours très différent d’une personne à l’autre. Par exemple, certaines personnes ne présentent que des symptômes bénins et remarquent à peine qu’elles sont malades. D’autres, en revanche, ont besoin de soins intensifs à l’hôpital.

Comment se passe la transmission? Étant un virus respiratoire, le coronavirus se propage principalement par contact étroit avec une personne infectée. La voie principale est les gouttelettes de souffle des personnes infectées, par exemple par la salive, la toux et les éternuements, les contacts personnels directs et les mains, par exemple en touchant la bouche, le nez ou les yeux avec des mains contaminées (pas encore lavées).