Coronavirus: quelques contrôles à l’étranger, le virus est un problème italien

28 février 2020, par Massimiliano Volpe

La propagation du coronavirus semble être un cas qui affecte uniquement Chine et Italie. Dans l’ensemble pays Européens et dans Amérique du nord, après le tollé suscité en janvier à la suite des nouvelles liées aux mesures de confinement drastiques prises dans la ville de Wuhan, la question du virus a disparu. Non seulement pour les médias mais aussi pour ceux qui gèrent les soins de santé dans ces pays.

Selon des sources contactées par Wall Street Italia en Allemagne et dans États-Unis comme aussi France les contrôles avec thermo scanners dans les aéroports n’avaient pas été activés comme nous l’avons fait en Italie.

Vous pouvez voyager en toute sécurité d’un pays à l’autre sans être soumis à aucun type de mesure de précaution. Les connexions directes de ces pays avec la Chine sont également toujours opérationnelles.

La ligne détenue par l’Allemagne a également été confirmée ces derniers jours par Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn en marge du mini-sommet de l’UE sur l’urgence du coronavirus qui s’est tenu à Rome: «En cas de retour de Chine, avec la mesure de la fièvre des aéroports – au départ comme au retour – souvent, l’infection à coronavirus n’a pas été reconnue, car elle était des cas sans symptômes: en ce qui nous concerne, nous nous abstiendrons donc de mesurer la fièvre, mais si d’autres le font, nous la respectons.

Une attitude basée sur la rationalité et en évitant un alarmisme inutile “, a expliqué Spahn.

Maintenant, cependant, la situation a complètement changé. L’urgence en Italie a mis à jour le coronavirus dans les principaux pays européens et en Amérique du Nord. Comme vous pouvez le voir dans les pages principales des journaux en ligne du monde entier, le coronavirus ne semble être qu’une chose italienne.

Tant et si bien que les voyageurs et les marchandises de Lombardie et Vénétie maintenant ils sont mis quarantaine dans certains des principaux aéroports internationaux.

Presque que le coronavirus n’est qu’un problème italien.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: