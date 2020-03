Coronavirus: quelqu’un tousse en Chine et vous pouvez tomber malade en 24 heures

Dans un monde globalisé, où le coronavirus, une maladie née en Chine, peut atteindre tout le monde en quelques semaines, nous avons une énorme responsabilité envers les autres et envers nous-mêmes.

COVID-19 continue de progresser à l’échelle mondiale, faisant des ravages sur la santé et l’économie. À ce stade, il est nécessaire de se rappeler à quel point nous sommes vulnérables et combien nous pouvons aider dans la lutte contre cette maladie en suivant les instructions officielles.

Une maladie de la Chine dans un monde globalisé

Le coronavirus est probablement le plus grand défi auquel l’humanité a dû faire face depuis des décennies. Puisqu’il a placé absolument tous les pays côte à côte, pour lutter pour le rétablissement de ceux qui sont touchés par la maladie. Et pour éviter la vitesse de contagion, cela finit par effondrer nos systèmes de santé.

Et c’est que, dans un monde globalisé, une pandémie qui se propage par contact physique entre une personne en bonne santé et une personne malade, a le potentiel d’affecter des millions de personnes en quelques jours.

Réfléchissons un instant au nombre de personnes qui quittent la Chine pour le reste du monde chaque année et nous verrons l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés.

En 2018, 149,7 millions de voyages ont été effectués par des citoyens chinois hors de ses frontières. Cela signifie que chaque mois, des millions et des millions de Chinois visitent d’autres pays. Cela sans compter les millions de touristes et d’hommes d’affaires qui se rendent chaque année chez le géant asiatique et qui sont également susceptibles de contracter le virus.

Rappelons que, bien que la lutte de la Chine contre le coronavirus ait commencé à la mi-janvier de cette année, le virus a été identifié depuis novembre de l’année dernière.

Cela signifie que, pendant au moins deux mois, des millions de personnes sont entrées et ont quitté la Chine, devenant des poches de contagion potentielle. Sans parler des dizaines de milliers de personnes qui voyagent encore depuis ou vers la Chine aujourd’hui.

Cet échange de voyageurs internationaux n’est pas une mauvaise chose en soi. C’est simplement une conséquence de la vie dans un monde plus prospère et plus mondialisé.

Cependant, c’est un élément à prendre en compte lorsque les principaux gouvernements du monde peinent à “aplatir la courbe”.

Aplatir la courbe

Aplatir la courbe n’est rien d’autre que la reconnaissance que les systèmes de santé du monde ont une limite.

Malgré tout le développement que les hôpitaux et le système médical en général ont connu au cours des dernières décennies, nos systèmes de santé ne sont franchement pas protégés contre une pandémie contre laquelle nous n’avons aucune défense.

Si le taux de transmission du virus est trop rapide, le nombre de patients nécessitant des soins particuliers sera trop important, même pour les pays les plus développés. Même lorsque la plupart des patients n’ont pas besoin de ces soins pour vaincre la maladie.

Menant à des cas dramatiques comme celui de l’Italie, où le nombre d’infections et de décès dépasse de loin celui de la plupart des pays du monde.

D’où l’urgence d’appliquer des mesures de distanciation sociale. Ce qui peut faire chuter la vitesse de contagion, même dans un monde globalisé comme le nôtre, pour être gérable par les services de santé.

Et l’économie?

Bien sûr, tout cela n’est pas sans impact important sur l’économie. La distanciation sociale comprend la suspension pratique de toutes les activités commerciales, comme on peut le voir en Chine depuis janvier.

Cela perturbe fortement les chaînes d’approvisionnement au niveau local et mondial. Aussi la demande d’énergie de pays entiers. Et bien sûr, cela envoie des signaux négatifs aux marchés.

Il n’est donc pas surprenant que la semaine dernière, il y ait eu trois jours de forte baisse dans les principales bourses du monde. Ils ont mis l’économie internationale à genoux, détruisant la confiance des investisseurs dans les marchés en quelques heures.

Graphique S&P 500 – De la Chine à New York, tout le monde a été touché par le coronavirus.

Et face à cet effondrement économique, qui ne fait qu’aggraver la crise humanitaire provoquée par le Coronavirus, les crypto-monnaies deviennent un allié fondamental de la reprise économique. Eh bien, même dans les moments les plus difficiles de la récession de la semaine dernière, des devises comme Bitcoin ont réussi à se rétablir après une forte baisse initiale.

Par conséquent, il semble que ce soit le bon moment pour envisager l’acquisition de crypto-monnaies dans le cadre d’une stratégie d’investissement à moyen terme. Laissez-le profiter d’un moment où le prix du Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques est suffisamment bas pour générer des bénéfices lorsque leur récupération arrive.

