Coronavirus: réactions du marché au décret sur les zones protégées d’Italie

Le lendemain de l’annonce des restrictions à la circulation des personnes en Lombardie et dans les provinces du nord de l’Italie les plus touchées par les infections à coronavirus, la Piazza Affari, le lundi 9 mars, avait perdu plus de 10%.

La nouvelle, quelques heures plus tard, de l’extension de la zone orange à l’ensemble du territoire italien aurait pu multiplier le pessimisme des investisseurs, mais Piazza Affari ce matin (mardi 10 mars) a ouvert en territoire positif et consolide actuellement le rebond (+ 3%).

Selon les analystes de Mps Capital Service, «nous assistons aujourd’hui à une tentative de rebond après Trump a annoncé aujourd’hui l’annonce de mesures “importantes” pour soutenir l’économie. De l’autre côté de l’Atlantique, une vidéoconférence est prévue aujourd’hui entre les dirigeants de l’UE pour coordonner la réponse au virus, la santé, l’économie et la recherche. “

La volatilité règne toujours en maître sur les marchés et il est difficile d’interpréter des mouvements brusques et de grande ampleur uniquement sur la base des nouvelles qui arrivent progressivement des gouvernements, des banques centrales et des autorités sanitaires. Pour le moment, nous ne pouvons que nous en tenir aux faits, illustrant l’évolution de la situation.

Par rapport à celle d’hier, la tension semble partiellement réduite: l’indice Vix, l’indice qui mesure la volatilité attendue par les investisseurs dans les 30 prochains jours, a baissé de 15,59% à 45,97. Hier, cet indicateur avait atteint son deuxième plus haut niveau jamais atteint; il reste pour le moment à des niveaux très élevés, proche du deuxième pic de la crise financière de février 2009. Le sacs asiatiques, qui avait clôturé lundi la séance avec de très fortes remises, a clôturé aujourd’hui avec des reprises assez claires (mais loin de combler ce qui a été perdu hier): + 1,8% Shanghai; + 1,5% Hong Kong; + 0,85% le Nikkei.

Le pétrole rebondit également, après la chute massive d’hier (-30%) en raison de l’échec de l’OPEP + à s’entendre sur de nouvelles baisses de la production de pétrole brut – qui, dans ce ralentissement de la production économique, auraient contribué à maintenir les prix. Le baril WTI récupère 5% à 32,70 $.

L’or aussi, qui connaît un rebond décisif dans cette phase de correction sur les marchés, est revenu du pic touché hier (le refuge par excellence a touché le plus haut niveau depuis 2012): -0,78% à 1 661,44 $ l’once.

Commentaire de l’analyste

Après l’effondrement d’hier, les analystes continuent d’appeler à la prudence (voici le point de vue de Mohamed El-Erian). Compte tenu des incertitudes sur les conséquences du virus, il est difficile d’imaginer si la phase baissière est susceptible d’augmenter et pour combien de temps. “Il est encore trop tôt aujourd’hui pour revenir à l’investissement dans les actions”, a déclaré Marija Veitmane, stratège senior en recherche multi-classes d’actifs chez State Street Global Markets, «l’économie européenne est déjà dans un état de faiblesse, ayant déjà subi l’impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine au cours des deux dernières années, un facteur qui se reflète dans le sentiment des analystes actions, qui ont toujours plus souvent, ils voient les perspectives de bénéfices des entreprises européennes diminuer. Dans ce contexte, les investisseurs feraient bien d’envisager la possibilité de sous-pondérer les actions européennes par rapport à celle des États-Unis et des pays émergents “.

Le point de vue de Amundi à ce stade. «Nous pensons que les marchés sont passés d’un excès de complaisance à un excès de pessimisme, au service d’une période prolongée de croissance stagnante. Notre scénario central, cependant, est celui d’un recul temporaire, bien que plus prolongé que prévu il y a un mois, suivi d’une reprise “Matteo Germano, Responsable Multi-Asset et c’est l’Italie d’Amundi.

Concernant les perspectives économiques des prochains mois, Amundi prévoit un impact «de courte durée, essentiellement au premier semestre 2020». Germano a souligné qu ‘”une épidémie de cette nature n’a généralement aucun impact sur le capital humain ou physique, à condition qu’une combinaison adéquate de politiques de soutien soit mise en œuvre. En d’autres termes, le potentiel de croissance à moyen et long terme des économies restera intact dans la mesure où des politiques monétaires et budgétaires expansives seront rapidement adoptées. Dès que l’épidémie se stabilise, les économies mondiales vont rebondir (plus probablement au second semestre) et récupérer une partie du terrain perdu: le choc de l’offre va se résorber et se manifester