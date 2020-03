Coronavirus réduit les ventes d’Adidas et de Puma en Chine

Les parts d’Adidas et de Puma ont respectivement baissé de 9% et 5%

// Adidas et Puma enregistrent tous deux une baisse de leurs ventes en Chine au milieu d’une épidémie de coronavirus

// La perturbation aurait un impact sur d’autres marchés

// Nike a mis en garde contre l’impact du coronavirus le mois dernier

Adidas et Puma ont tous deux signalé une baisse des ventes chinoises en Chine grâce à l’épidémie de coronavirus.

Les géants allemands du sportswear ont désormais prévenu que la perturbation aurait un impact sur d’autres marchés.

Adidas a déclaré que les ventes du premier trimestre de son exercice pourraient chuter jusqu’à 1 milliard d’euros (870 millions de livres sterling) dans la seule Chine et environ 100 millions d’euros au Japon et en Corée du Sud.

Le détaillant réalise environ un tiers de ses ventes en Asie et dépend fortement des usines de la région.

La baisse du chiffre d’affaires pourrait effacer entre 400 millions d’euros (347 millions de livres sterling) et 500 millions d’euros (434 millions de livres sterling) de son résultat d’exploitation.

De même, Puma a abandonné ses prévisions financières après avoir été incapable de «quantifier l’effet négatif» du virus sur les ventes et la rentabilité.

“Compte tenu de la durée de la situation en Chine, de l’impact négatif dans d’autres pays asiatiques et maintenant aussi de la propagation à l’Europe et aux États-Unis, nous devons malheureusement conclure qu’une normalisation à court terme ne se produira pas”, a déclaré Puma dans un communiqué.

Les parts d’Adidas et de Puma ont chuté respectivement de 9% et 5% mercredi, tandis que celles du leader du marché Nike ont chuté de 3%.

Nike a mis en garde contre l’impact du coronavirus le mois dernier après la fermeture de la moitié de ses magasins en Chine.

