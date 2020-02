Coronavirus, Ricciardi (OMS): “95% des personnes infectées se rétablissent”

la alarmes sur le coronavirus doit être redimensionné. Il est clair que Walter Ricciardi, conseiller gouvernemental pour les relations avec l’OMS lors de la conférence de presse au siège de la Protection civile.

C’est vrai ne sous-estimez pas la maladie, mais cela doit être dit en termes justes: sur 100 personnes malades, 80 se rétablissent spontanément, 15 ont des problèmes graves mais gérables dans le milieu de la santé et seulement 5% meurent “.

Walter Ricciardi de l’OMS a souligné la nécessité de “signaler l’alarme de coronavirus dans les bonnes conditions, étant donné que” seulement 3% meurent, et toutes les personnes décédées “avaient déjà eu des problèmes de santé antérieurs. Ricciardi s’est alors arrêté pour donner également des indications sur l’utilisation des masques.

Les masques ne servent pas à protéger les personnes en bonne santé mais celles qui sont malades et les agents de santé. Ces gazes qui sont arrachées servent de mesure de précaution tandis que ceux sophistiqués qui ont des filtres servent à protéger les agents de santé.

Le conseiller du gouvernement pour les relations avec l’OMS lors de la conférence de presse au siège de la Protection civile prétend que beaucoup ont été fabriqués en Italie.

En Italie, après les premiers cas de Rome gérés de manière anthologique, il y a eu une fragmentation de l’action contre le coronavirus avec des régions qui ont fait des écouvillons asymptomatiques et d’autres aux contacts. De cette façon, les preuves scientifiques ont été perdues. L’OMS dit que les prélèvements ne doivent être effectués que sur les symptômes et aoloro qui se sont rendus dans certaines zones. La France a fabriqué 300 tampons, 4 000 d’entre nous et le Royaume-Uni 6 000, mais avec une méthodologie et un protocole rigoureux.

Même le président de la région de Lombardie Attilio Fontana appelle au calme et déclare:

Nous essayons de minimiser le jeu, c’est certainement une situation difficile, mais pas si dangereuse: le virus est très agressif dans sa propagation mais beaucoup moins dans les conséquences. C’est un peu plus qu’une influence normale et c’est ce que disent les techniciens.