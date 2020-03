Coronavirus, Roubini: “Le gouvernement donne 1 000 dollars à tous les citoyens”

L’impact économique de l’urgence du coronavirus “sera plus fort que celui de la crise financière”De 2008, cependant plus court. C’est ce qu’a déclaré l’un des économistes dont la popularité est précisément liée aux prévisions de la crise financière de 2008, Nouriel Roubini, également pour ce surnommé Doctor Doom (c’est-à-dire “Doctor Destiny”).

“Pour l’instant, il n’y a pas grand-chose d’optimiste”, a déclaré l’économiste de l’Université de New York, “et ce que nous pouvons espérer, c’est que le bon stimulus viendra – et il doit être égal à au moins 3% du PIB“Il a ajouté en faisant référence aux importantes dépenses déficitaires que les gouvernements devront mettre en place pour soutenir les revenus des ménages et éviter les faillites d’entreprises. “Ce sera une récession très grave mais courte”, a-t-il déclaré.

Un chèque de 1000 $ pour tout le monde

Selon Roubini, la suspension de la plupart des activités économiques pourrait avoir un impact sur les revenus que l’Etat fédéral devrait s’engager à soutenir directement – et rapidement. La proposition de l’économiste, qui va dans le même sens que celle discutée dans ces heures par le président Trump et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, est decrédit de 1 000 $ à chaque résident américain. Sans distinction entre salariés, chômeurs, indépendants ou salariés.

“Peu importe si vous êtes jeune, vieux, employé, sans emploi, étudiant, précédemment employé, partiellement employé …”, a déclaré l’économiste de l’Université de New York, “tout le monde aura besoin de 1000 dollars, sinon nous finirons dans la Grande Dépression”.

La nécessité d’une relance économique sous forme de dépenses publiques est nécessaire, selon Roubini, compte tenu également du fait que Réserve fédérale a fait tout son possible: les taux ont été ramenés à zéro et Qe a redémarré à pleine capacité grâce à l’achat de bons du Trésor et de MBS.

Le Congrès américain, pour approuver le plan de soutien du revenu familial, aurait besoin d’un consensus étendu à toutes les forces politiques. Les républicains et les démocrates semblent toutefois s’accorder sur la nécessité d’approuver un soutien économique sur le modèle déjà testé en 2008.

Donc, leLoi sur la stimulation économique fourni en moyenne 600 $ par personne, à une dépense de 100 milliards de dollars en quelques mois. Aujourd’hui, comme alors, on pense qu’il fait couler de l’argent dans les poches des citoyens via l’Internal Revenue Service, l’équivalent américain de la Revenue Agency.