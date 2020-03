Coronavirus: sacs toujours en rouge. Prédiction de Goldman Sachs

Encore une journée difficile pour Place des affaires et les autres places financières en proie à l’urgence sanitaire déclenchée par le nouveau coronavirus. Le maillot noir est actuellement décerné par Paris, qui marque une baisse de 5,7%, suivi de Francfort et Londres, respectivement à -5,5% et -5%.

Piazza Affari est actuellement en baisse de 2,5% avec un écart légèrement en baisse à 292 points de base. Après une ouverture en rouge, Wall Street continue de devenir négative avec l’indice S&P 500 affichant -5,51%, – 4,28% pour le Nasdaq et plus lourd, -6,03% pour le Dow Jones Moyenne industrielle.

Tout cela alors qu’aux États-Unis, il y a eu 6 496 cas de contagion de Covid-19 et 114 décès ont déjà été enregistrés.

Les marchés à la baisse: les prévisions de Goldman Sachs

Mais combien devra encore descendre marchés financiers coupe du monde à cause de coronavirus vous demandez des rapports David Kostin, Stratège en chef des actions de Goldman Sachs.

“Avant de revoir la lumière, les marchés devront probablement subir encore 25% des pertes (…) l’indice S&P 500 terminera 2020 à 3 200 points, avec une augmentation de 60% par rapport au minimum estimé à environ 2 000 points” .

L’analyse de la banque d’investissement américaine met en évidence la fin du plus long marché haussier de l’histoire avec la pandémie de coronavirus, et la S&P 500 en quelques séances, il a perdu 20%, en deçà du pic atteint le 19 février. Un effondrement très rapide, dû à la contagion de coronavirus, avec un choc financier et sanitaire sans précédent qui aura inévitablement des répercussions dans les prochains mois.

Les analystes bancaires américains prédisent que l’indice S&P 500 perdre encore 26%, soit un total de -41% depuis le début de la coronavirus et du niveau record de 3 386 points atteint il y a un mois. Les marchés baissiers tirés par les événements sont généralement suivis de forts rebonds – lit le rapport – et nous prévoyons que le S&P 500 terminera 2020 à 3 200 “, c’est-à-dire avec un 60% d’augmentation.