Coronavirus: Sainsbury’s annonce le paiement intégral du personnel auto-isolant

Contrairement à ses concurrents des Big 4, Sainsbury’s n’a pas encore annoncé de campagne de recrutement pour aider à faire face à la demande croissante.

// Le personnel de Sainsbury qui ne se sent pas bien ou s’auto-isole recevra un salaire complet pendant 14 jours ou 12 semaines s’il est âgé ou vulnérable

// Big 4 Grocer lance également une heure de magasinage régulière pour le personnel du NHS, les personnes âgées et les personnes vulnérables

// Les clients sont invités à suivre les règles de distanciation sociale et à payer par carte si possible

Sainsbury’s a confirmé que tout le personnel qui se sent mal ou s’auto-isole pendant la pandémie de coronavirus sera payé en totalité.

L’épicier Big 4 a également dévoilé de nouvelles mesures pour aider les clients âgés et vulnérables ainsi que le NHS et les travailleurs sociaux.

Cependant, contrairement à ses concurrents des Big 4 et à de nombreuses autres petites chaînes d’épicerie, Sainsbury’s n’a pas encore annoncé de campagne de recrutement pour faire face à la flambée de la demande pendant la crise.

Néanmoins, Sainsbury’s a déclaré qu’elle était «pleinement engagée» à soutenir tous ses collègues qui se sentent mal ou qui s’isolent d’eux-mêmes et qu’ils recevraient un salaire complet pour toute la période de 14 jours.

Le géant de l’épicerie a ajouté qu’il paierait également intégralement le personnel âgé et vulnérable si le gouvernement décidait de s’isoler pendant 12 semaines.

Pendant ce temps, Sainsbury’s a annoncé qu’il réserverait la première heure – de 8h00 à 9h00 – dans tous ses supermarchés tous les lundis, mercredis et vendredis pour le personnel du NHS et les travailleurs sociaux, aux côtés des clients âgés et vulnérables.

L’annonce fait suite aux commentaires des clients et du personnel après que la chaîne de supermarchés ait réservé une heure dans les magasins aux clients âgés et vulnérables, ainsi qu’aux soignants, le jeudi 19 mars.

Sainsbury’s a déclaré que l’heure réservée aux achats serait désormais étendue au personnel du NHS et aux travailleurs sociaux, et que ces clients n’avaient qu’à montrer leur laissez-passer ou leur carte d’identité lors de leur visite.

Le détaillant a également confirmé qu’il consoliderait ses heures d’ouverture pour s’assurer que davantage de collègues puissent stocker des étagères et servir les acheteurs pendant les périodes où les clients ont le plus besoin d’aide.

Cela signifie qu’à partir de la semaine prochaine, tous les supermarchés de Sainsbury seront ouverts de 8 h à 20 h, du lundi au samedi, y compris ceux avec un magasin Argos.

Les heures d’ouverture dans les supermarchés le dimanche, dans les stations-service et dans les petits magasins locaux de Sainsbury resteront les mêmes.

Le détaillant a déclaré que cette décision garantirait que l’heure réservée aux achats pour le NHS et les travailleurs sociaux ainsi que pour les clients âgés et vulnérables soit cohérente dans tous les magasins.

Le personnel de l’atelier est également invité à faire de son mieux pour garder un stock d’articles essentiels de côté pendant ces heures, afin qu’ils soient disponibles pour ceux qui en ont le plus besoin.

Enfin, Sainsbury’s a déclaré qu’elle demanderait désormais aux clients en magasin de se tenir à un mètre du personnel de l’atelier dans la mesure du possible et de payer par carte plutôt qu’en espèces à la caisse.

Le PDG Mike Coupe a exhorté les clients à prendre des mesures simples pour réduire les risques.

«Veuillez également traiter nos collègues et autres clients avec gentillesse et respect», a-t-il déclaré.

«Ce sont des circonstances sans précédent et nos collègues sont invités à venir travailler tous les jours tandis que tant d’autres sont invités à rester à la maison.

“Nous avons tous besoin d’eux pour continuer à travailler pour nourrir la nation – un petit merci va très loin.”

