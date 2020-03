Coronavirus: ScS envisage de fermer ses magasins

ScS a déclaré qu’il restait «conscient de l’évolution de la situation avec le coronavirus»

// Le bénéfice de ScS a augmenté de 0,3% pour atteindre 71,7 millions de livres sterling au cours des 26 semaines précédant le 25 janvier

// Les ventes brutes ont augmenté de 0,5% à 160,1 M £

// Le détaillant de meubles a déclaré qu’il envisageait de fermer temporairement des magasins au milieu de l’épidémie de coronavirus

ScS a vu une augmentation de son bénéfice semestriel et de ses ventes brutes, malgré la confiance des consommateurs à son plus bas grâce à l’épidémie de coronavirus.

Au cours des 26 semaines précédant le 25 janvier, le détaillant de meubles a signalé une augmentation de 0,3% de ses bénéfices à 71,7 millions de livres sterling.

Les ventes brutes n’ont augmenté que de 0,5% à 160,1 millions de livres sterling, tandis que l’EBITDA sous-jacent est passé de 0,4 million à 3,8 millions de livres sterling.

LIRE LA SUITE:

Malgré l’augmentation des ventes, ScS a déclaré qu’il restait «conscient de l’évolution de la situation avec le coronavirus» et de son impact potentiel sur la demande et les livraisons.

ScS a déclaré qu’elle pourrait avoir besoin d’envisager de fermer ses magasins au milieu de l’épidémie, ce qui entraînerait des «commandes plus faibles» tandis que la fermeture potentielle d’un centre de distribution retarderait également les livraisons.

Au cours des six premiers mois de l’exercice, elle a fait baisser les prises de commandes à données comparables et a investi dans son canal en ligne, qui a vu ses ventes en ligne augmenter de 24,5% à 9,8 millions de livres sterling.

Scs a également déclaré qu’elle avait un bilan solide avec 61,5 millions de livres sterling et un bénéfice d’exploitation sous-jacent de 1,7 million de livres sterling.

Au cours des sept premières semaines de l’année, le détaillant a vu ses commandes augmenter de 3,3%.

“Alors que la confiance des consommateurs reste faible, le groupe a réussi à maintenir une croissance rentable et à accroître sa résilience”, a déclaré David Knight, PDG de ScS.

«La négociation au début de l’année a été particulièrement difficile. Cependant, l’amélioration et le retour à la croissance observés au cours de la période clé des soldes d’hiver et pour les six premières semaines du second semestre ont été encourageants.

«Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une réduction de la fréquentation et nous sommes conscients de l’évolution de la situation avec Covid-19 et de l’impact potentiel sur les livraisons et la demande. Cependant, nous pensons que le groupe est aussi bien positionné que possible.

«Nous continuons de nous concentrer sur la fourniture d’une valeur, d’une qualité et d’un choix excellents à nos clients et nous nous engageons à respecter notre stratégie. Nous restons confiants dans le succès futur du groupe. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette