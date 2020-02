Coronavirus, se concentrer sur la qualité pour faire face aux turbulences

Au lendemain de la très forte chute de Piazza Affari, qui a souffert de la forte augmentation des infections à coronavirus au cours du week-end de lundi, les analystes s’accordent à dire que désormais les marchés boursiers connaîtront une augmentation de la volatilité. Les mesures de sécurité nécessaires pour contenir la propagation de l’épidémie pourraient avoir un impact négatif sur le PIB italien qui, cependant, est actuellement difficile à quantifier. Cette phase pourrait cependant ouvrir des opportunités d’achat de titres «de qualité» dont la reprise pourrait être plus rapide.

“A court terme, le marché pourrait rester volatil”, les lit-on dans une note de la société d’investissement La Francaise, un moment qui pourra faire face “en achetant des titres de qualité dont le prix a dans certains cas chuté de façon drastique … Nous pensons donc qu’il est sage de faire face à la volatilité à court terme afin de tenter de profiter des mesures à moyen terme qui devraient selon nous être adoptées par la institutions financières des principaux pays occidentaux et de Chine».

“Il est particulièrement difficile aujourd’hui de faire des prévisions précises sur l’évolution de la propagation du virus et les impacts qui en découlent sur l’économie mondiale”, dit-il Alberto Artoni, Gestionnaire de portefeuille d’actions américaines de AcomeA SGR“Cependant, nous pouvons souligner comment la réaction négative des bourses est à notre avis partiellement amplifiée par des valorisations historiquement élevées, même si cela se justifie dans un contexte de taux bas. Conformément à l’approche de valeur d’AcomeA, nous restons prêts à profiter des opportunités qu’une éventuelle correction peut continuer à offrir. “

Selon Massimiliano Maxia, Senior Fixed Income chez Allianz, «Le fait que les régions les plus importantes de la contribution au produit intérieur brut aient été affectées aura évidemment un effet encore plus négatif sur ce scénario. Ce que nous ne savons pas actuellement, c’est l’ampleur de cet impact, bien que les toutes premières estimations parlent d’une croissance négative pour le premier trimestre entre 0,5% et 1% annualisé … le tableau ne sera plus clair que dans les semaines à venir, alors qu’en tout cas nous espérons que la situation se sera stabilisée ou, espérons-le, s’améliorera “.

Du point de vue du marchéMaxia poursuit: «Le sentiment des investisseurs à très court terme est destiné à rester négatif sur les listes de prix mondiales, et donc pas seulement sur le domestique, étant donné la situation de grande incertitude: les contagions ont également augmenté dans d’autres pays, pas seulement en Italie, et il ne peut évidemment pas être exclu que d’autres pays européens puissent également enregistrer un nombre beaucoup plus élevé d’infectés que le pays actuel. La volatilité est donc destinée à rester élevée et à être étroitement liée à l’actualité qui sera communiquée au jour le jour “.

La volatilité pourrait également augmenter en ce qui concerne les obligations d’État italiennes, bien que la politique monétaire accommodante de la BCE représente “un obstacle à un élargissement excessif des écarts”.

Impact du coronavirus, comment évoluer sur les marchés

Selon l’équipe de stratégie d’investissement et de gestion de portefeuille discrétionnaire de Lombard Odier “Covid-19 aura un impact très important sur les données économiques au cours des prochains mois, bien que la plupart des activités économiques devraient se redresser à mesure que le risque de virus diminue.” Cependant, “de nouveaux cas en Corée du Sud, en Iran et en Italie suggèrent clairement que les risques mondiaux ont considérablement augmenté depuis la semaine dernière”.

«L’ampleur de la contagion en Italie – poursuit la note de Lombard Odier – implique que des mesures rigoureuses seront probablement nécessaires pour la contenir, et le précédent chinois suggère que ces mesures pourraient durer plus longtemps que prévu initialement. Les risques pour l’activité économique découlant de ces blocages peuvent s’avérer importants, notamment parce que la région concernée est située dans le cœur industriel italien. Le risque est exacerbé par l’espace relativement limité d’assouplissement des politiques budgétaires dans la zone euro. “

Des idées opérationnelles plus détaillées sont contenues dans la note publiée par Antonio Cesarano, stratège en chef Intermonte Sim. “L’impression est que, fondamentalement, nous répétons encore ce que nous avons vu depuis le début de l’année et c’est un fort impact émotionnel initial avec une baisse des cours des actions concentrée surtout là où l’épidémie du virus à l’époque est plus forte et / ou où elle est plus forte. la peur de la contagion », écrit Cesarano.

«Bref, les positions longues de Trésors américains ils peuvent aider à surmonter les incertitudes du virus mais au deuxième trimestre (évidemment si le virus le permet) la possibilité d’une remontée temporaire des taux du Trésor émerge, surtout si la Fed a vraiment insisté sur son projet de tapering. À court terme, il peut être approprié de monter à nouveau sur la partie à long terme du Trésor, mais de prendre progressivement des bénéfices et de passer à la partie à court terme (d’ici 2/5 ans) au cours du deuxième trimestre en termes de règlement des bénéfices réalisés jusqu’à présent et défendus par le risques supplémentaires possibles. Ce positionnement pourrait alors bénéficier au cours des premiers mois du second semestre, si la Fed revient vraiment sur le terrain avec une sorte de QE 2.0 “.