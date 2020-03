Coronavirus: Selfridges ferme ses magasins au Royaume-Uni; Harrods réduit les heures d’ouverture

Les rapports indiquent que trois employés auraient été positifs pour Covid-18, bien que cela n’ait pas été confirmé par Selfridges.

// Selfridges fermera ses magasins au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui dans le cadre d’une réponse à la pandémie de coronavirus

// Harrods a réduit ses heures d’ouverture et fermé tous ses restaurants pour protéger ses clients et 5000 employés

// Selfridges fermera ses portes à partir de 19 heures ce soir, mais sa boutique en ligne restera ouverte

Selfridges doit fermer temporairement ses magasins au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui dans le cadre d’une réponse à la pandémie de coronavirus, tandis que son rival Harrods a réduit ses heures d’ouverture.

Outre son vaisseau amiral de renommée mondiale sur Oxford Street à Londres, le grand magasin de luxe possède également des succursales à Birmingham et à Manchester.

Alors que les magasins fermeront à partir de 19 heures ce soir, Selfridges a déclaré que son site Web restera ouvert et continuera à faire du commerce.

LIRE LA SUITE:

Les rapports indiquent que trois employés auraient été positifs pour Covid-18, bien que cela n’ait pas été confirmé par Selfridges.

Le détaillant a déclaré que «la santé et le bien-être de nos clients et des membres de notre équipe sont notre priorité absolue».

Il n’y a aucun conseil sur la durée des fermetures de magasins.

«C’est le cœur lourd que nous avons décidé ce soir de fermer temporairement nos quatre magasins physiques à Londres, Birmingham et Manchester à partir de 19 heures demain soir. [Wednesday]”, A-t-il déclaré dans un communiqué.

“Nous continuerons à servir nos clients mondiaux via Selfridges.com et à travers nos canaux sociaux jusqu’à ce que nous puissions rouvrir nos portes.”

Pendant ce temps, le grand magasin de luxe rival Harrods a réduit les heures d’ouverture et fermé tous ses restaurants pour protéger ses clients et 5000 employés.

«Avec cette sécurité à l’esprit, nous avons décidé que pour la première fois, Harrods réduirait les heures d’ouverture de nos heures actuelles de 10 h à 21 h à 11 h à 19 h jusqu’à nouvel ordre», a-t-il déclaré.

“Les heures du dimanche resteront les mêmes que d’habitude.”

Jace Tyrrell, PDG du groupe industriel New West End Company, qui représente 600 détaillants et entreprises dans le West End de Londres, a déclaré: «Alors que nous affrontons collectivement le défi de Covid-19, des décisions difficiles doivent être prises pour prioriser la sécurité du personnel et les clients.

«Au cours des prochains jours, nous nous attendons à voir davantage d’entreprises prendre des décisions pragmatiques pour réduire les heures d’ouverture et fermer temporairement leurs portes pour offrir une protection à long terme aux employés et aux bilans.

“Le commerce de détail, le divertissement et les loisirs du West End a connu de nombreux défis et changements au cours de ses deux siècles d’histoire, et je suis convaincu qu’il a la force de revenir renouvelé une fois les restrictions levées.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette