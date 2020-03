Coronavirus: signes de la Chine et des États-Unis que l’économie est en difficulté

LUrgence coronavirus il est maintenant acclamé mondialement. Les gouvernements et les institutions sont à l’attention, inquiets non seulement des problèmes de santé de la population mondiale mais aussi des répercussions inévitables que la propagation du virus a sur l’économie.

Les vols annulés, les écoles fermées, le ralentissement de l’activité industrielle, la quarantaine forcée et diverses mesures de confinement sont les signes les plus évidents de l’urgence que nous vivons.

Mais il y en a d’autres qui montrent à quel point la situation économique est grave et ils viennent principalement de Chine où le virus s’est développé et où aujourd’hui il y a plus de personnes malades et plus de morts dans le monde.

Chine: le secteur manufacturier en crise profonde

Dans la superpuissance mondiale, le secteur manufacturier est en crise profonde avec laIndice de Markit-Caixin est tombé à un niveau très bas, confirmant la gravité des conséquences économiques du coronavirus. L’indice PMI du secteur manufacturier, calculé par la société IHS Markit, est tombé à 40,3 en février contre 51,1 en janvier. Il s’agit du niveau le plus bas depuis le début de la publication de l’indice en 2004. Une valeur de cet indicateur au-dessus du seuil de 50 met en évidence les anticipations d’expansion économique dans les mois suivants tandis qu’une valeur inférieure à 50 laisse présager un ralentissement du cycle économique.

La Fed baisse ses taux de surprise

Un signe clair de la gravité de la situation est également la décision surprise de la Réserve fédérale qui a décidé de réduire taux d’intérêt de 0,5% avec le coût de l’argent tombant ainsi à 1-1,25%.

C’est la première fois depuis la crise de 2008 que la Réserve fédérale décide de baisser les taux en dehors des réunions prévues.

L’objectif, lit le communiqué officiel de la banque centrale américaine, est de soutenir l’économie dans une période de graves difficultés résultant de la propagation mondiale du coronavirus.

Les fondamentaux de l’économie américaine restent solides, selon le communiqué, cependant, le coronavirus présente des risques évolutifs pour l’activité économique.

Les indications suivantes pourraient provenir des déclarations de certains membres du FOCM attend demain et ensuite avec la réunion de politique monétaire prévue au milieu du mois.