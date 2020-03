Coronavirus: sommet de Speranza et Fontana sur de nouvelles mesures. “Suivez le modèle de Gênes”

Le Ministre de la Santé, Roberto Speranza, se rendra en Lombardie cet après-midi (4 mars) pour évaluer avec le gouverneur, Attilio Fontana, la situation dans la région la plus touchée par l’épidémie de coronavirus et discuter de l’introduction éventuelle de nouvelles mesures.

Le matin, Speranza a participé, comme tous les ministres du gouvernement, à une réunion sur l’urgence du coronavirus présidée par le Premier ministre Giuseppe Conte au Palazzo Chigi.

Les mesures que la Région de Lombardie a l’intention de demander au gouvernement “concernent les mesures financières à prendre pour soutenir nos travailleurs et nos entrepreneurs qui subissent de graves dommages suite à l’urgence causée par COVID19”, a déclaré hier le président de la région de Fontana. «Ce sont des propositions qui naissent avant tout des rencontres que nous avons eues avec les différentes parties prenantes, aux soi-disant Table de développement“Suite Fontana”, à cette occasion nous avons rassemblé les évaluations et les propositions, que nous avons résumées dans les propositions que nous présenterons demain et qui ont également été partagées avec les autres régions concernées, la Vénétie et l’Émilie-Romagne».

Copiez le modèle post-effondrement du pont Morandi à Gênes

Le vice-président de la région, Fabrizio Sala, a évoqué le modèle suivi au lendemain de l’effondrement du Viaduc sur la Polcevera à Gênes, notamment la nomination d’un commissaire extraordinaire aux entreprises:

“Nous demanderons au gouvernement de mettre en place des mesures de choc sur le modèle du pont Morandi à Gênes, reconnaissant la liquidité des entreprises comme un soutien à la perte de revenus. L’ensemble de la Lombardie devient économiquement une zone rouge».

De ce qui est ressorti de la table du Pacte de développement, la demande de déplacement des “ressources des Fonds structurels” est également apparue [europei] non assigné / engagé par les Régions non affectées de manière significative par l’urgence sanitaire; soutien à la liquidité des entreprises avec des fonds publics et un renforcement des Confidi et une activation extraordinaire connexe des ressources BEI / FEI pour des investissements à long terme pour contrer les conséquences de l’urgence économique (santé, infrastructures matérielles et immatérielles, 4,0 entreprises), avec concession simplifiée, également avec dérogations au code des marchés publics “.