Coronavirus: souche isolée à l’hôpital Sacco de Milan

28 février 2020, par Alessandra Caparello

Lors de la mise à jour du nombre de morts et ceux infectés par l’infection des coronavirus qui ont frappé l’Italie au cours des dernières heures (nous sommes maintenant 17 morts et 650 positifs), c’est une bonne nouvelle de l’hôpital Sacco de Milan.

Après leInstitut Spallanzani de Rome qui a d’abord isolé le virus (cliquez pour savoir ce que cela signifie d’isoler le virus), des chercheurs de l’hôpital Sacco de Milan ont également isolé la souche italienne de coronavirus comme l’a annoncé Massimo Galli, professeur de maladies infectieuses à l’Université des études de Milan et chef du service des maladies infectieuses III.

Nous avons isolé le virus chez quatre patients Codogno. Nous avons réussi à isoler des virus autochtones très similaires les uns aux autres mais avec des différences de développement chez chaque patient. Il s’agit d’une découverte qui permettra aux chercheurs de suivre les séquences moléculaires et de suivre chaque virus individuel pour comprendre ce qui s’est passé, comment il a circulé et combien de temps.

C’est une étape importante car cela signifie pouvoir extraire le virus de l’échantillon biologique dont il est issu, du mucus ou du sang par exemple: c’est la première étape pour pouvoir le multiplier et étudier en détail, par exemple pour obtenir sa séquence la génétique. A partir de là, des fragments utiles à la préparation de médicaments et de vaccins peuvent être reproduits en laboratoire.

Le nombre de guéris augmente

Un pas en avant fondamental pour trouver un remède contre l’infection Covid-19, mais une autre bonne nouvelle est l’augmentation du nombre de personnes guéries à 45. Pendant ce temps, le directeur scientifique de l’Institut Spallanzani, Giuseppe Ippolito, lors d’une conférence à la presse étrangère, il a expliqué quelle sera désormais la procédure:

En Italie, des travaux sont en cours pour garantir que seuls les cas de nouveau coronavirus cliniquement pertinent, ou les cas cliniques de patients en réanimation ou décédés, comme cela se produit dans d’autres pays du monde. Les écouvillons positifs effectués pour toute autre raison iront sur une liste séparée qui est extrêmement importante pour définir la situation épidémiologique (….) Les personnes positives doivent être hors du circuit, donc isolées, car la période infectieuse est différente de la période de transmission, et parce que la probabilité maximale de transmission du virus est à partir du moment où la personne est symptomatique “.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: