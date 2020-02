Coronavirus: S&P réduit les estimations du PIB de la Chine pour 2020. Burberry ferme 24 magasins

L’urgence du coronavirus frappera fortement l’économie chinoise cette année, mais un rebond est prévu en 2021 à l’avenir.Agence de notation Standard & Poor’s qui, dans un rapport, a révisé à la baisse l’estimation de la croissance du PIB pour 2020 de + 5,7% à + 5%.

“La plupart des retombées économiques du coronavirus se feront sentir au premier trimestre 2020”, a-t-il déclaré. Shaun Roache, économiste en chef pour la région Asie-Pacifique. “Malgré l’incertitude, notre hypothèse de base est que le virus sera contenu d’ici mars 2020”, explique S&P dans la note.

Pour 2021 cependant, S&P relève l’estimation de + 5,6% à + 6,4%.

“Par rapport à Sars, le coronavirus semble plus contagieux mais moins grave”, précise l’agence de notation internationale. Cependant, ajoute Roache, “l’incertitude reste élevée”. La Chine, note S&P, représente donc un tiers de la croissance mondiale un ralentissement de 1 point du taux de croissance le pays aura probablement un effet important sur la croissance mondiale.

Les grands mondes du luxe tremblent, Burberry ferme 24 magasins

Malgré les assurances de la Chine, l’augmentation du nombre de personnes infectées met la pression sur les grands groupes présents sur le territoire chinois. Burberry a fermé 24 magasins des 64 que le groupe britannique possède en Chine à cause du coronavirus. Les autres magasins fonctionnent à des heures plus courtes.

“Tout cela affecte les ventes au détail en Chine continentale et à Hong Kong.” Burberry a souligné qu’il prenait des mesures pour atténuer les effets “mais l’avantage pour l’année en cours sera limité en raison de la proximité de la fin de l’année” qui se termine en mars. «Nous avons également l’intention – a ajouté le groupe – de poursuivre nos initiatives de croissance en prévision d’une reprise de la demande de luxe. Nous restons confiants dans notre stratégie de repositionnement de notre marque. Nous continuerons à nous concentrer sur l’actualité et la mode, et à inspirer et engager nos clients dans le monde entier. “

… Toyota reporte sa production en Chine

Aujourd’hui encore, le constructeur automobile japonais Toyota a annoncé nouveau report d’une semaine de la reprise de la production de ses usines de Cina, désormais suspendu jusqu’au 16 février inclus, en raison de l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le pays. “Nous avons décidé de maintenir la suspension de toutes les usines Toyota en Chine jusqu’au 16 février”, a déclaré à l’. un porte-parole du groupe.

Ma Xi rassure: “La Chine peut endiguer une épidémie”

Tout cela pendant que le Le président chinois Xi JinpingLors d’une conversation téléphonique, il a rassuré le président américain, Donald Trump, que son pays est “pleinement capable” de juguler l’épidémie de coronavirus.

Xi Jinping a déclaré que la Chine mettait en œuvre une “mobilisation nationale” et “les mesures de prévention et de contrôle les plus sévères” contre le virus. Le président chinois a également appelé les États-Unis à réagir “raisonnablement” à l’épidémie. ” Trump, pour sa part, a répondu qu’il était sûr que la Chine serait en mesure de vaincre le virus: “J’ai confiance – at-il précisé – en la force et la résilience de la Chine dans la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus”.