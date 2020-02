Coronavirus, stocks biotechnologiques en orbite: l’étude du vaccin alimente la vague d’achats

Dans un marché boursier caractérisé par la volatilité et la prise de bénéfices, il y a cependant ceux qui sourient. Ce sont les investisseurs qui ont peu investi ces derniers jours Société américaine de biotechnologie. En particulier ceux engagés dans le développement de médicaments et de vaccins pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Il n’est donc pas surprenant que, au cours des deux derniers jours, lorsque les ventes ont coulé à Wall Street, les actions de la société moderne ils ont fait un coup (+ 30% en deux jours).

La société pharmaceutique américaine, qui travaille sur le vaccin Covid-19 avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) et le National Institute of Health’s NIH, a expédié le premier lot de son médicament rapidement développé aux chercheurs. du gouvernement des États-Unis, qui lancera les premiers tests sur l’homme pour voir si le vaccin expérimental peut aider à supprimer l’épidémie d’origine chinoise.

Les premiers résultats pourraient être disponibles en juillet ou août prochain. Et si c’était vrai, ce serait un record absolu de 3-4 mois pour le développement et l’application d’un nouveau vaccin.

Sous les projecteurs de Wall Street aussi Gilead Sciences, une société américaine de biotechnologie qui a annoncé qu’elle a lancé deux essais cliniques pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de son remdesivir chez les adultes diagnostiqués avec COVID-19. Un porte-parole de l’entreprise a expliqué que les deux études en cours en Chine, l’une sur les patients atteints d’une maladie grave et l’autre sur les patients atteints d’une maladie modérée, recrutent actuellement des participants. “Nous espérons avoir les résultats en avril”, a déclaré le porte-parole.

Mais ce ne sont que deux des entreprises qui travaillent fiévreusement sur un remède pour lutter contre le virus du siècle. Derrière bon nombre de ces il y a le philanthrope «bienfaiteur» Bill Gates. Le partenariat de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, lancé au Forum économique mondial de Davos en 2017 par Bill et Melinda, a annoncé le 28 janvier un soutien financier à la recherche de l’antidote au virus.

Parmi les plus actifs, il se démarque également Inovio, qui a déjà reçu 9 millions de dollars de Cepi après les 56 millions obtenus ces dernières années pour la recherche sur Mers. Le groupe étudie apparemment un vaccin dans ses laboratoires de San Diego qui, selon son PDG Joseph Kim, pourrait être testé aux États-Unis et en Chine au début de l’été.