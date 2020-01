Coronavirus: stratégie d’investissement de Ray Dalio (Bridgewater)

Alarmisme face au virus coronavirus inquiète les investisseurs. Tel que rapporté par la CNBC, Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, l’un des plus grands hedge funds au monde, indique la stratégie qu’il utilise pour lutter contre le coronavirus.

«Des choses terribles et inimaginables ils pourraient arriver n’importe où. Ce que nous ne savons pas est bien plus grand que ce que nous savons. “

C’est ce qu’a écrit Dalio dans une note. Cependant, le fondateur de Bridgewater Associates prétend avoir étudié les pandémies et épidémies de virus passées et estime que le meilleure stratégie et de diversifier les zones géographiques, les classes d’actifs et les devises.

Coronavirus et investissements: comment réagir

La pandémie la plus grave et la plus mortelle de l’histoire moderne a été le déclenchement de laInfluence espagnole en 1918, qui a coïncidé avec la Première Guerre mondiale. La guerre elle-même a contribué à la pandémie, qui a infecté 500 millions de personnes et tué 50 millions. Le pic de la maladie est survenu à la fin de la guerre.

Si l’épidémie de coronavirus est largement concentrée en Chine, la réaction pourrait être plus forte sur les marchés boursiers chinois, comme ce fut le cas lors de l’épidémie de SRAS de 2003. Dalio admet qu’il n’a certainement aucune idée de l’étendue de la coronavirus, mais estime pour l’instant que la meilleure stratégie d’investissement est de se diversifier, se protégeant ainsi des nombreuses inconnues qui peuvent survenir.

«En général, ces grandes mauvaises choses cela arrive une fois dans une vie, au début ils ne sont pas très inquiétants et continuent de progresser jusqu’à ce qu’ils deviennent trop inquiétants, jusqu’à ce que les conditions fondamentales de l’inversion se produisent. “

Dans le cas de SRAS, était la bourse de Hong Kong être les plus touchés et la tendance s’est inversée lorsque le nombre de cas a atteint un sommet, puis a commencé à diminuer.

«Tout cela est logique et serait le type d’action de marché auquel nous nous attendrions si le crise de coronavirus est resté concentré en Chine “.

Selon Dalio, les principaux marchés chinois et hongkongais auront un impact plus important que les marchés mondiaux. Dans le cas du virus H1N1, connu sous le nom de grippe porcine, en 2009 et 2010, et du SRAS, les marchés ont agi pour réduire les risques en répondant à la baisse de croissance.

Les actions ont chuté, tandis que les prix des« or et de obligations ils ont augmenté, mais ces mouvements du marché ont commencé à diminuer.