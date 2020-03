Coronavirus: tous les chiffres de la peur financière

« Je L’argent? L’important, c’est qu’il y ait la santé. “

Combien de fois avons-nous entendu cette phrase, combien de fois nous sommes-nous sentis chanceux d’avoir eu les deux ou d’avoir eu l’argent pour prendre soin de notre santé? Avoir la santé pour prendre soin de notre argent?

Au lieu de cela, jamais comme cette fois.

Santé et finances affectées simultanément.

C’est pourquoi l’image générale à laquelle nous avons affaire, d’un point de vue émotionnel, est plus compliquée que nous n’aurions pu l’imaginer. C’est pourquoi même les marchés financiers ont réagi avec une vitesse sans précédent, jamais vue auparavant, aux attaques du Coronavirus.

Ça s’est passé comme ça parce que l’émotion négative, la FEAR, qui conditionne notre humeur en ce moment difficile, nous empêche d’être rationnels et de faire les choix les plus logiques.

Face au danger, notre instinct ancestral nous oblige à fuir. Nous fuyons ou nous essayons de le faire de la maladie, nous fuyons les marchés financiers.

Dans ce deuxième cas, la vitesse de réaction était vraiment impressionnante.

Tout est arrivé en une semaine.

Jusqu’à jeudi dernier, jusqu’au 20 février, le coronavirus semblait loin de nous. Loin de nos foyers, loin de la possibilité qu’il nous touche directement, loin de la possibilité qu’il affecte nos finances et notre économie.

Au loin.

Puis tout a changé depuis jeudi. L’escalade des contagions entre la Lombardie et la Vénétie a transformé l’Italie en réalité « Malade » du monde. Et donc, avec les infections, FEAR a éclaté sur les marchés.

En finance, il existe un paramètre qui mesure le niveau de peur sur les marchés. Il s’appelle Index VIX.

Le VIX il mesure la volatilité sur le marché américain et utilise le S&P 500 comme référence qui contient les 500 actions les plus importantes des États-Unis. Plus la valeur du VIX est élevée, plus la perception du risque sur le marché est grande.

Pour cela, dans le jargon financier, le Vix a gagné le surnom de “indice de peur “.

Les opérateurs observent le VIX en accordant une attention particulière au seuil de 25-30 points. Il s’agit traditionnellement du seuil critique qui différencie une condition de faible volatilité (optimisme sur les marchés) d’un scénario de forte volatilité (tension sur les marchés), alors associée à une baisse des marchés actions.

Jeudi 20 février la valeur de Vix était à 14,28 points, dans une situation d’extrême tranquillité. Mais les nouvelles de l’Italie ont tellement effrayé l’Occident que, en une semaine, l’indice a augmenté de façon exponentielle pour atteindre 49 pointsje, pour fermer vendredi 40,11, mais en mettant en évidence, si nécessaire, les niveaux d’incertitude (Peur) enregistrés sur les marchés.

Pour trouver une valeur aussi élevée pour le VIX, il faut remonter à 2011, à la crise de l’euro et de la dette publique italienne.

Dans le même temps, au cours des sept mêmes jours, les indices boursiers du monde entier ont perdu en moyenne 13%.

Mais qu’est-ce qui a changé par rapport au mois précédent?

Tant que la contagion est restée confinée à la Chine, personne, pas même la finance, ne s’en est vraiment occupé. Mais la contagion italienne a clairement fait comprendre à tout l’Occident que les portes étaient désormais grandes ouvertes et que pour le coronavirus, il n’aurait pas été difficile pour l’Italie de passer au reste de la planète en raison de la mondialisation.

En réalité, le premier problème est représenté par l’Italie. Les finances publiques de notre pays sont mauvaises, le PIB n’a pas augmenté depuis des années, les bas taux ont emporté une partie des revenus (celui qui accompagnait les intérêts sur l’épargne) aux familles et la possibilité de gagner de l’argent pour les banques.

En bref, l’arrivée du Coronavirus a transformé l’Italie d’un patient à un remède même si elle est déjà en “Observation attentive”, malade Soins intensifs.

Oxygen a également fini par retirer les déclarations de politique déroutantes qui passaient d’un risque excessif à un accès opposé, en quelques jours seulement.

Dans cet état de confusion, le monde du football a également pris fin, avec ses choix et ses positions difficiles à comprendre, qui représentait “Test décisif” des incertitudes du pays.

Mais, comme mentionné, le scénario italien a imprimé à l’imaginaire collectif occidental l’idée que toutes les économies pourraient geler. De l’Italie à l’Europe, de l’Europe aux USA. Alors, quand de l’autre côté de l’océan Atlantique, ils ont réalisé ce qui aurait pu arriver, le domino sur les marchés a commencé sans freins.

C’est fini?

Cela vient-il de commencer?

Il y a un autre index qui nous dit ce qui pourrait arriver. Il est représenté par un tableau de bord similaire à celui de nos voitures. C’est l’indice de Peur ou avidité. (Indice Fear & Greeed).

Quand il y a une cupidité extrême, vous continuez à acheter en imaginant que les marchés sont toujours en croissance. Aujourd’hui, le tableau de bord marque 10 points, PEUR EXTRÊME.

Comment pensez-vous que ça se passera demain?

Pensez-vous qu’ils vont s’effondrer? Il ne reste plus qu’à attendre son ouverture.