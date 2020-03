Coronavirus: Trump annule le G7 à Camp David, une vidéoconférence aura lieu

La réunion des G7 prévue pour juin prochain Camp David (Maryland, États-Unis) a été annulée par le président Donald Trump, qui a proposé d’organiser la réunion à distance, par vidéoconférence. Pour informer les autres dirigeants du groupe des pays les plus industrialisés, qui comprend l’Italie, l’Allemagne, la France, le Canada, le Royaume-Uni et le Japon, a été le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow.

Le message de l’administration Trump

“Pour permettre à chaque pays de concentrer toutes ses ressources sur la réponse aux défis sanitaires et économiques de COVID-19 et sur la direction du président Trump, le directeur du Conseil économique national et le Sherpa des États-Unis pour le G7 2020, Larry Kudlow , a informé ses collègues que le sommet des dirigeants du G7 que les États-Unis devraient accueillir à Camp David en juin se déroulera désormais par visioconférence “, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, dans un communiqué publié à l’agence. ., qui a d’abord rapporté la nouvelle.

Les contacts entre les chefs d’État resteront cependant étroits dans les prochains mois: “La Maison Blanche a également informé les autres membres du G7 que, pour assurer une coordination étroite, Le président réunira les dirigeants par vidéoconférence en avril et maicomme ce fut le cas cette semaine », a ajouté Deere.

Le coronavirus au centre du débat du G7

Celui adopté par le gouvernement américain ne peut pas ne pas être interprété également comme une précaution pour éviter les occasions d’infection possible par des coronavirus, puisque, lors de réunions comme le G7, les dirigeants des pays sont accompagnés de grandes délégations de personnel.

Du point de vue des enjeux, la réunion des 7 chefs d’État et de gouvernement ne verra que les aspects économiques de la crise des coronavirus sur la table, qui contourneront tous les autres sujets qui conquièrent généralement l’espace à ces occasions – à commencer par le changement climatique.