Coronavirus, Trump: “La crise pourrait durer jusqu’en août”

Donald Trump a définitivement abandonné toute trace de scepticisme, disant à l’Amérique que l’urgence du coronavirus pourrait durer tout l’été, jusqu’en “juillet ou août”, et que le pays pourrait tomber dans récession. Commentaires que le président américain a exprimés non loin de l’une des pires séances de bourse de Wall Street, jamais aussi frappée depuis le lundi noir de 1987. “Il me semble que si nous faisons du très bon travail, nous ne ferons pas que réduire les décès à un niveau beaucoup plus bas “, a déclaré Trump, admettant que” la situation n’est pas sous contrôle “.

Pour ralentir la propagation du virus, le président a publié une série de directives, recommandant, par exemple, de ne pas se rassembler en groupes de plus de 10 personnes.

“Si tout le monde apporte ce changement ou ces changements et sacrifices fondamentaux maintenant”, a déclaré Trump, “nous nous réunirons comme une seule nation, nous vaincrons le virus et nous pouvons tous célébrer ensemble”.

Trump poursuit l’Italie

“Nous sommes à un point critique dans ce pays”, a déclaré le président des Etats-Unis, “nous sommes là où l’Italie était il y a deux semaines en termes de chiffres.” Si vous regardez les projections, il y a toutes les chances de devenir comme l’Italie. “

Mesures étatiques

Les restrictions dans les états

Dans l’intervalle, les mesures restrictives se multiplient dans les États américains, chacune avec des prescriptions autonomes. Dans les métropoles de New York et Los Angeles les écoles, les bars et les restaurants (ouverts uniquement pour les livraisons à domicile), les cinémas et les magasins ont fermé leurs portes. La Statue de la Liberté est également fermée au public. Comme en Italie, les services essentiels restent ouverts pour l’approvisionnement en nourriture, médicaments, carburant.

Une interdiction de circulation a été introduite dans l’État du New Jersey entre 8 heures du soir et 5 heures du matin. La suspension des cours a été ordonnée dans 33 États, une disposition concernant 32 millions d’élèves.

Craintes pour l’économie

Alors que les États-Unis commencent à arrêter certaines de leurs activités économiques, se rapprochant de ce qui a été observé ces derniers jours en Europe, les inquiétudes concernant la stabilité de l’économie américaine augmentent.

“Les gens n’ont pas de réserves d’argent, ils vivent tous les jours”, a déclaré le prix Nobel d’économie au New York Times Joseph Stiglitz“Ils ne pourront pas payer les loyers, les propriétaires ne pourront pas payer les factures d’énergie, tout le système pourrait se casser”.