Coronavirus: un médicament japonais testé en Chine “est clairement efficace”, déclare Pékin

18 mars 2020, par Alberto Battaglia

Un médicament japonais utilisé pour traiter de nouvelles souches de grippe, le favipiravir, s’est révélé efficace dans la lutte contre les coronavirus chez Chine: C’est ce que disent les autorités médicales chinoises, cité par les médias japonais. Selon le responsable du ministère chinois des sciences et de la technologie, Zhang Xinmin, ce médicament développé par une filiale de la Fujifilm il a été testé avec succès sur 340 patients à Wuhan et Shenzhen.

“Il a un haut niveau de sécurité et est clairement efficace dans le traitement” du coronavirus, a déclaré Zhang. Les actions de Fujifilm, cotées à Tokyo, ont clôturé la séance de mercredi avec une hausse de 15,43%.

Les résultats des tests

Le médicament, également connu sous le nom de Avigan, a permis de réduire significativement le délai de disparition du virus chez les sujets testés positifs. Si le temps médian d’une telle guérison est normalement de 11 jours, le temps d’attente tombe à seulement 4 jours pour les patients qui ont reçu Avigan, selon les autorités sanitaires chinoises.

Non seulement cela: l’état du système respiratoire dans la période suivant la maladie s’améliore dans 91% des cas pour les patients traités par favipiravir, contre 62% de ceux qui n’ont pas été administrés.

Doutes du ministère japonais de la Santé

Malgré les espoirs exprimés par leurs homologues chinois, des sources du ministère japonais de la Santé ont déclaré que les sceptiques selon lesquels Avigan pouvait être utile aux patients présentant les symptômes les plus graves. Selon la source, atteinte anonymement par le journal Mainichi Shimbun, le médicament a déjà été testé au Japon sur 70 à 80 sujets “mais il ne semble pas fonctionner aussi bien lorsque le virus s’est déjà multiplié.

Fujifilm a décidé de ne pas commenter publiquement les résultats annoncés par le gouvernement chinois.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: