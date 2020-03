Coronavirus, une aide économique similaire à la crise de 2008 est nécessaire (10 000 milliards)

Avec un nombre croissant d’infections, l’urgence du coronavirus se propage à travers l’Europe et aussi à l’étranger, créant des répercussions importantes également sur le front économique.

Les principales institutions s’efforcent de faire face à cette situation, mais réunion d’aujourd’hui d’Ecofin et des dieux d’hier ministres des finances des pays du G7 seuls les souhaits et les déclarations d’intention sont sortis sans indiquer de mesures concrètes pour endiguer le ralentissement de l’économie internationale.

Les gouvernements des différents pays touchés par la contagion progressent également très lentement sur ce front.

Cependant, la situation actuelle nécessite des interventions plus incisives sur tous les fronts, sanitaire et économique.. Une intervention de choc similaire aux mesures prises pour sortir de la crise de 2008. La demande du gouvernement italien de 3,6 milliards d’euros d’aide financière de l’Union européenne semble donc tout à fait insuffisante.

De nombreux observateurs font déjà comparaison entre la crise de 2008 liée aux prêts hypothécaires à risque aux États-Unis et celle qui pourrait provoquer une escalade des infections à coronavirus en Europe et aux États-Unis.

Pour sortir de la stagnation due à la faillite des banques américaines, des mesures extraordinaires et d’énormes aides économiques comparables à celles liées à la crise de 1929 ont été mises en place.

Il suffit de penser que, selon un économiste de la Fed de S.Louis, le plan d’urgence lancé par l’administration Obama leLoi américaine sur la récupération et le réinvestissement cela a coûté les coffres des Américains 840 milliards de dollars en 2009 et a été qualifié de plus grand plan de reconstruction jamais approuvé par le gouvernement.

En ce qui concerne l’Europe, on peut se référer à Dossier d’aide d’État établi par la Commission européenne: de 2008 à 2016, les interventions directes sur le système bancaire approuvées dans l’Union pour les recapitalisations et les dévaluations étaient égales à 1400 milliards d’euros, environ 10% du PIB continental. Si les garanties accessoires sont prises en compte, le compte s’élève à 3 600 milliards d’euros. Cependant, les chiffres effectivement alloués étaient de moitié.

Mais pas seulement ça. Une aide sans précédent est également venue de banques centrales. Pour vous faire une idée, regardez simplement les numéros des plans d’assouplissement quantitatif lancé depuis 2008 par Réserve fédérale et de BCE. Ces deux banques centrales ont lancé des plans de relance monétaire pour un montant estimé de 5 600 milliards d’euros.

On ne dit pas que nous sommes confrontés à une telle situation mais la lenteur avec laquelle l’urgence du coronavirus est confrontée nécessite au moins une position très forte par les principales institutions internationales et les gouvernements nationaux.

En bref, quelque chose de similaire à phrase célèbre prononcée par le président de la BCE de l’époque Mario Draghi “quoi qu’il en coûte” … (7,10 minutes) utilisé pour sauver le système bancaire des pays périphériques de la zone euro et le maintien de la monnaie unique.