Coronavirus: une équipe de recherche au Sénégal travaille sur le test rapide à 1 $

Dans la course au développement d’un test rapide pour diagnostiquer coronavirus, une poussée décisive pourrait venir du Sénégal. Ici, les chercheurs du Institut Pasteur et Société de diagnostic anglaise Mologics ils travaillent à développer un kit de diagnostic à 1 $ (c’est-à-dire au prix de la production) qui peut détecter l’infection en seulement 10 minutes. Le seul problème est que cela prendra encore trois mois.

“Les gens pourront le faire eux-mêmes”, a déclaré Amadou Sall, directeur de l’institut de recherche. Une fois développés, Mologic et l’Institut Pasteur, qui estiment une production de 8 millions de tests par an.

Plus de 200 entreprises travaillent au développement de tests tout aussi rapides, selon la Fondation pour les nouveaux diagnostics innovants à Genève, qui suit les progrès. À ce jour, cependant, personne n’a encore respecté les normes d’exactitude et de rapidité d’exécution.

«Pour chaque pays, il est essentiel d’avoir un kit de diagnostic rapide qui puisse rapidement identifier le virus et puisse être utilisé par n’importe qui sans avoir à engager le personnel médical surchargé pour le diagnostic dans le traitement des formes les plus graves de COVID-19. Cela aidera à identifier les personnes infectées en minimisant le risque de faux négatifs et en contribuant à la guerre pour arrêter l’épidémie “, a-t-il déclaré. Joe Fichett, directeur médical de Molocig Ltd.

L’équipe sénégalaise, qui a déjà aidé l’OMS à surmonter l’épidémie d’Ebola dans la région de 2014 à 2016, a été l’un des deux premiers laboratoires du continent à identifier le coronavirus en envoyant des échantillons provenant d’autres pays.

Dès les premières indications, le test retracera les kits utilisés pour diagnostiquer la grossesse: les patients libèrent du sang ou de la salive dans les appareils et attendent l’apparition d’une ligne en gras. Bien que la propagation du virus ait été relativement lente en Afrique, le nombre de patients a augmenté en Égypte, au Sénégal et en Afrique du Sud la semaine dernière, portant le nombre total à près de 200 dans plus de 20 pays.