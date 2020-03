Coronavirus, urgence mondiale. Et l’aide économique? Pour l’instant, beaucoup de mots et peu de faits

L ‘urgence coronavirus est maintenant mondial avec des cas de contagion de Covid-19 qui augmentent dans le monde entier et qui mettent l’économie mondiale en danger comme souligné par l’OCDE ce qui ramène les estimations de croissance pour 2020 à 2,4%, contre + 2,9% enregistré en 2019.

Pour cette raison, plus que jamais, l’aide et le soutien à la situation internationale sont fondamentaux. Mais comment évoluent les différents pays? Jusqu’à présent, ils ont été réalisés essentiellement déclarations de mission et peu d’initiatives concrètes, à la fois par les États individuels mais aussi par les institutions financières, à quelques exceptions près.

Les gouvernements ne sont toujours pas préparés à la réaction

À ce jour aucun État n’a pris de mesures concrètes pour soutenir l’économie en cette période de crise. en Italie, troisième pays le plus touché à ce jour dans le monde, le décret portant nouvelles mesures économiques pour faire face à l’urgence du coronavirus pour un montant de 3,5 milliards d’euros pourrait bientôt arriver sur la table du Conseil des ministres.

Dans un certain sens, c’est aussi nouveau Suède que pour répondre à la menace du virus, on envisage l’expansion de celui existant subvention salariale pour les entreprises en difficulté.

Même le Allemagne il pourrait évoluer sur le plan économique étant donné qu’il y a quelques mois, le ministre des Finances Olaf Scholz avait déclaré qu’il était disponible pour augmenter les dépenses publiques, avec des interventions supplémentaires allant jusqu’à 50 milliards d’euros.

Pendant la zone euro a décidé d’en créer un groupe de travail dont les tâches et les objectifs sont encore inconnus, les pays membres de la Fonds monétaire international s’est engagé à fournir le soutien nécessaire pour limiter l’impact sur l’économie du coronavirus. Dans un communiqué de presse publié à la fin d’une conférence téléphonique, nous lisons:

Nous sommes déterminés à fournir le soutien nécessaire pour atténuer l’impact. Nous avons invité le FMI à utiliser tous les instruments de financement disponibles pour aider les pays membres dans le besoin. Nous sommes convaincus qu’en travaillant ensemble, nous surmonterons le défi auquel nous sommes confrontés et rétablirons la croissance et la prospérité pour tous.

La seule institution qui a jusqu’à présent alloué des ressources est la Banque mondiale qui a décidé de mettre 12 milliards de dollars à la Pays en voie de développement pour faire face à l’urgence,



Les banques centrales baissent les taux d’intérêt



Les banques centrales sont plus dynamiques. La Réserve fédérale a abaissé hier les taux d’intérêt d’un demi-point à 1-1,25% et aussi le Banque centrale australienne a décidé de ramener le coût de l’argent à un creux historique de 0,5%. Elle a rejoint le dans l’après-midi aujourd’hui Banque centrale du Canada que lors de sa réunion de politique monétaire, il a décidé de réduire les taux d’intérêt de 50 points de base à 1,25% précisément pour faire face au ralentissement de l’économie provoqué par l’épidémie de coronavirus.