Coronavirus, vers le report des sommets de l’entreprise détenue Tesoro

Pendant que le gouvernement travaille à préparer un nouveau dossier urgent Décret de lutte contre l’urgence du coronavirus, qui devrait arriver dans les prochaines heures, la presse indique que, à sa grande surprise, le document contiendra un article pour le «report» du cycle de nomination pour le renouvellement du top management des sociétés de trésorerie arrivant à échéance ce printempsa, gardant ainsi en charge “en pleine puissance” et jusqu’à la fin de l’urgence ceux qui occupent actuellement le pont de commandement.

Selon une analyse du CoMar Study Center, on parle de 76 entreprises qui sont dirigés par Ministère de l’économie et des finances – 19 avec contrôle direct et 57 avec contrôle indirect – ils doivent renouveler ses organes sociaux, au total 105, entre les conseils d’administration (55) et les conseils des commissaires aux comptes (50), actuellement composé de 506 personnesdont 258 administrateurs et 248 commissaires aux comptes (145 personnes directement dans les filiales du MEF et 361 indirectement).

Ce sont des entreprises d’une importance absolue pour l’économie italienne, telles que, par exemple, Banca Mps, Cdp Reti, Consip, Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Fintecna, Gse, Polygraphic Institute et State Mint, Leonardo, Poste, Rai Way, Rfi, Sia, Sogin, Terna, Trenitalia.

Si l’on considère uniquement les 15 premières filiales de trésorerie dans l’industrie et les services (hors banques et compagnies d’assurance), je le chiffre d’affaires total dépasse 221,7 milliards d’euros, alors que la marge opérationnelle nette atteint plus de 25,1 milliards d’euros, les salariés 381 927.

En ce qui concerne la présence en bourse, le Mef détient des participations directes dans des sociétés cotées et autres dans des émetteurs d’instruments cotés pour un total de 11 sociétés (19 sont non cotées), tandis que trois autres sont présentes en bourse par le biais des sociétés mères Cdp ou Rai. Parmi les sociétés cotées, les filiales concernées par les renouvellements 2020 sont au nombre de 11, avec 14 organes sociaux, dont 9 BoD et 5 conseils de commissaires aux comptes.