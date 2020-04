Coronavirus: voici comment les entreprises peuvent faire face à la crise

L’urgence COVID-19 en cours en Italie est principalement une crise humanitaire, mais aura également un impact significatif sur laL’économie italienne.

Les secteurs les plus touchés par l’urgence

La contraction des volumes totaux de marché est associée à la baisse probable de la consommation, une répartition hétérogène répartie entre les différents secteurs AM&S, avec des écarts importants entre B2C et B2B. Les secteurs Business-to-Consumer, selon une analyse de Bain & Company, connaîtront la plus forte baisse de la demande à court terme. Les perspectives d’une éventuelle récession et le risque du Fonds de licenciement pour les salariés des secteurs les plus touchés impactent également négativement la propension des familles à acheter des biens consumo durable. Dans le même temps, le trafic aérien national et international a également considérablement ralenti, avec des impacts négatifs sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. En revanche, les secteurs interentreprises, tels que la production de machines et d’équipements, auront un impact relativement mineur sur la demande à court terme.

“Nous prévoyons également une contraction du côté de l’offre de produits et services des acteurs italiens du secteur AM&S, avec pour conséquence une réduction de leur part de marché due principalement à l’interruption des processus et à la réduction des capacités de production et des capacités commerciales”, ajoute-t-il. Roberta BerlinghierBain & Company Partners “Nous nous attendons à voir des impacts plus forts sur le secteur manufacturier, tandis que nous nous attendons à un effet moindre sur la fourniture de services de transport et de logistique.”

La recette de Bain & Company pour répondre à l’urgence

Bien qu’il soit difficile de prédire avec précision l’ampleur de l’impact, Bain & Company suggère qu’il existe un élément commun pour les entreprises, une approche «attentiste» qui s’avère souvent être le pire choix en période d’incertitude.

Pour répondre à l’urgence, les entreprises doivent d’abord adopter bonnes pratiques à court terme qui incluent la protection des employés et des parties prenantes de l’entreprise, la création d’une équipe de gestion de crise, des initiatives pour renforcer la chaîne d’approvisionnement, la gestion des flux de trésorerie et l’optimisation des capacités de production et commerciales.

De plus, les entreprises devront travailler en même temps pour se positionner au mieux pour la phase de reprise.

Parmi les actions nécessaires, Bain & Company suggère principalement d’investir de manière stratégique dans la transformation numérique et l’industrie 4.0, ce qui permet aux entreprises d’accroître leur efficacité et leur résilience face à des événements inattendus, tels que l’actuel Pandémie de COVID-19.

Enfin, il est important que les entreprises à moyen / long terme soient prêtes à profiter des opportunités de consolidation verticale et horizontale générées par la crise.