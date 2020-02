Coronavirus: vols vers la Chine, combien de temps durera le blocus

3 février 2020, par Alberto Battaglia

En 2018, ils ont volé directement (sans escale) entre Italie et Chine 852 801 personnes. Avec la suspension des vols entre les deux pays, ce flux important de voyageurs s’arrête. Une situation qui, selon ce qui ressort de Bulletins Notam, consulté par les pilotes et les entreprises, il durera jusqu’au 28 avril, sauf nouvelle commande.

Ce n’est qu’une des nombreuses mesures de précaution mises en place pour réduire la contagion du coronavirus: “A la disposition des autorités sanitaires nationales, l’ENAC a pris des mesures pour suspendre toutes les liaisons aériennes entre l’Italie et la Chine, jusqu’à de nouvelles communications”, était dans une déclaration de la National Civil Aviation Authority.

Blocage des vols à destination et en provenance de Chine, détails

Le Notam italien A0647 / 20, en détail, a fermé l’espace aérien de minuit le 2 février à 23 h 59 le 28 avril, rapporte le Corriere della Sera.

Et il ne s’agit pas seulement de vols à destination et en provenance de Chine, mais aussi de affectent Hong Kong, Macao et Taiwan. Len outre, les limitations concernent non seulement les vols de passagers, mais aussi les vols de fret. Quant aux touristes chinois bloqués en Italie, le retour dans leur patrie sera toujours possible grâce à d’autres escales. Selon l’ENAC, “la possibilité d’organiser des vols charters pour amener les Chinois de notre pays en Chine” est également à l’étude.

Contagiosité des coronavirus: pourquoi l’isolement

Pour le moment, il est difficile de prédire quand la situation peut se diriger vers une réduction de la menace. L’isolement des personnes infectées, les experts ont averti comme Roberto Burioni, est le seul moyen de ramener le nombre d’infections sur le chemin de la décroissance. Le coronavirus s’est révélé particulièrement agressif, principalement en raison de sa contagiosité, plutôt que de l’incidence des décès.

Selon des estimations citées par le New York Times, une personne infectée peut infecter 1,5 à 3,5 personnes si aucune mesure restrictive n’est prise – un chiffre qui se compare à 1,3 pour la grippe “normale”. À grande échelle, c’est une différence qui s’avère très pertinente: 5 personnes touchées par le coronavirus peuvent infecter 368 personnes après 5 cycles de la maladie, contre 45 qui dans les mêmes conditions seraient affectées par la grippe traditionnelle.

