Coronavirus, von der Leyen ouvre à la flexibilité: “Explorons toutes les possibilités”

10 mars 2020, par Alessandra Caparello

“Nous nous préparons à discuter des actions possibles au niveau européen sur l’Ecofin la semaine prochaineUrgence coronavirus, et nous explorons toutes les possibilités de flexibilité contenues dans le pacte de stabilité et les règles relatives aux aides d’État dans des situations exceptionnelles “.

Ainsi, le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen lors de la conférence de presse dans les 100 premiers jours de son mandat, en se concentrant sur l’épidémie du nouveau coronavirus qui affecte l’Italie et toute l’Europe. Entre-temps, le Premier ministre Giuseppe Conte a eu une conversation téléphonique ce matin avec le président de la Commission européenne pour un échange approfondi sur d’éventuelles mesures européennes concernant Covid-19. L’interview, lit une note du Palazzo Chigi, a révélé un partage total sur une coordination européenne renforcée et des interventions économiques et réglementaires qui seront étudiées pendant ces heures afin de permettre des réponses efficaces dès que possible, même au niveau de l’UE.

Un partage total a été exprimé sur la nécessité d’une coordination européenne renforcée à la fois dans les mesures visant à contenir la propagation du coronavirus et dans la perspective d’assurer des réponses économiques efficaces “.

Le vice-président de la Commission européenne a également parlé aujourd’hui du coronavirus, Valdis Dombrovskis, comme l’a rapporté Ansa.

Certaines mesures comme la quarantaine ont évidemment un impact sur l’économie et nous devons l’évaluer. Notre estimation est qu’il s’agira d’un effet temporaire, les indicateurs indiquent que le premier trimestre a été fortement touché mais que l’économie peut rebondir assez rapidement (…) nous sommes prêts à répondre à différents scénarios et à ajuster la réponse si nécessaire “.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Coronavirus, entrez votre e-mail dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: