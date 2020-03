Coronavirus: Waitrose et John Lewis dévoilent de nouvelles mesures pour aider le personnel du NHS

Le personnel de Waitrose a été informé que, dans la mesure du possible, il devait réserver des articles d’épicerie de base pour aider à fournir des informations essentielles au personnel du NHS travaillant 24 heures sur 24 pendant la pandémie de coronavirus.

// Waitrose pour protéger les stocks difficiles à trouver et essentiels exclusivement pour les travailleurs du NHS à tout moment de la journée

// Le personnel du NHS sera traité en priorité dans tous les supermarchés Waitrose

// John Lewis fait don d’articles de confort et de nourriture pour Pâques aux hôpitaux locaux pour soutenir les travailleurs

Le John Lewis Partnership a annoncé qu’à partir de demain, son réseau de magasins Waitrose réservera une partie des articles difficiles à trouver exclusivement au personnel du NHS.

L’épicier haut de gamme a déclaré qu’à partir du lundi 23 mars, un lot de produits essentiels de chaque livraison qui arrivera dans ses magasins sera mis de côté et protégé exclusivement pour le personnel du NHS, sur production d’une carte NHS.

Pendant ce temps, le personnel du NHS dans les magasins Waitrose bénéficie désormais d’un service de paiement prioritaire – par le biais de caisses dédiées du NHS, du personnel leur ouvrant de nouvelles caisses selon les besoins ou en les déplaçant au début de la file d’attente.

Stablemate John Lewis répond également aux demandes des travailleurs du NHS pour tout ce qui pourrait rendre leurs pauses plus confortables.

Le grand magasin fera don d’articles tels que des oreillers, des chargeurs de téléphone, des masques pour les yeux et de la crème pour les mains, ainsi que 50 000 friandises de Pâques, aux hôpitaux en première ligne de la pandémie.

«À travers ces étapes, nous voulons reconnaître le travail inlassable du personnel du NHS, nous aidant tous à travers ces circonstances sans précédent», a déclaré Bérangère Michel, directeur exécutif du service client de John Lewis Partnership.

«Nous espérons que ces mesures leur faciliteront un peu la vie; nos partenaires sont désireux de faire quelque chose pour aider, et nous offrons cela avec nos sincères remerciements à tous. »

Ces nouvelles mesures suivent les étapes décrites par le Partenariat John Lewis la semaine dernière pour soutenir les clients, notamment le lancement d’un fonds de soutien communautaire d’un million de livres sterling pour aider les communautés locales et une heure de magasinage protégée pour les personnes âgées et vulnérables.

De nombreux magasins Waitrose ont déjà utilisé leurs fonds communautaires pour assembler des kits de soins d’articles essentiels pour les personnes vulnérables ou âgées de la communauté locale.

Le Partenariat John Lewis a également lancé un fonds de soutien pour aider son personnel confronté à des coûts supplémentaires en raison de la pandémie, tels que les frais de garde d’enfants.

Le personnel se voit également offrir des repas gratuits au travail.

Hier, le partenariat a annoncé qu’il travaillait avec Age UK, FareShare et le Trussell Trust en faisant un don initial de 75 000 £ à chaque organisme de bienfaisance, pour une activité immédiate en réponse à l’épidémie de coronavirus.

