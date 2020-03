Coronavirus: Waterstones fait face à la décision de garder les magasins ouverts

Waterstones exploite plus de 280 librairies à travers le Royaume-Uni.

// Le personnel de Waterstones affirme que sa santé est menacée alors que les magasins restent ouverts

// Le personnel de l’atelier dit que le désinfectant pour les mains n’est pas fourni et qu’il est déconseillé de porter des gants et des masques

// Waterstones MD James Daunt la semaine dernière, il y a eu une augmentation de 17% des ventes de livres depuis que la pandémie a frappé le Royaume-Uni

Waterstones est devenu un sujet de controverse sur les médias sociaux au sujet de sa décision de garder ses magasins ouverts pendant la pandémie de coronavirus.

Le détaillant a récemment révélé qu’il maintenait sa chaîne de librairies ouverte aux clients, le gouvernement ayant ordonné la fermeture de tous les pubs, restaurants, cafés, cinémas, gymnases, théâtres et centres de loisirs du pays et que les Britanniques évitaient les contacts sociaux, sauf si absolument nécessaire.

Waterstones est l’un des nombreux détaillants qui sont restés ouverts – à l’exception d’une dizaine de sites – malgré le grand nombre de détaillants qui ont déjà fermé temporairement leurs magasins au Royaume-Uni, même s’il n’y a pas de verrouillage spécifiquement imposé par le gouvernement pour le secteur.

Dans une déclaration en ligne, le détaillant a déclaré qu’il avait fermé tous ses cafés en magasin et suspendu tous les click-and-collect, bien que la livraison à domicile soit toujours en cours, bien que plus lente que d’habitude en raison de la demande croissante.

Il a également déclaré que les petits magasins n’autoriseraient que cinq clients à la fois et que les grands magasins ont mis en place une mesure de distance sociale de deux mètres entre le client et les clients en attente.

Malgré cela, les employés de Waterstones et les membres du public se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer la décision du libraire de rester ouvert.

Certains employés ont allégué que les clients n’avaient pas observé de mesures de distanciation sociale et que le personnel n’avait pas reçu de désinfectant pour les mains et qu’il était découragé de porter des masques ou des gants car cela «provoquerait la panique».

Pendant ce temps, un employé a déclaré au Guardian que, même si le personnel administratif avait été informé qu’il pouvait travailler à domicile, les ateliers – souvent ceux qui gagnaient le moins – devaient se rendre dans les magasins.

Le personnel de Waterstones a été informé qu’il devait utiliser ses vacances s’il avait besoin de s’isoler, et s’il ne lui reste pas assez de vacances pour cette année, il sera retiré des vacances de l’année prochaine! Comment est-ce légal?

– Bookshop Staff Together (@BookshopStaff) 21 mars 2020

Travailler dans @Waterstones aujourd’hui après le verrouillage. Aucun désinfectant pour les mains fourni, pas de lingettes, pas de désinfectant, pas d’heures d’ouverture réduites, l’argent comptant étant toujours accepté. Le siège social nous dit que les gants et les masques ne sont pas autorisés, tandis que le personnel administratif… (suite)

– Kajsa (@kk_liber) 21 mars 2020

Je supplie ma bien-aimée @Waterstones de faire la bonne chose et de fermer. Chaque personne qui entre en danger met en danger les autres, y compris votre propre personnel. Dans quelques jours, vous n’aurez d’autre choix que de fermer. En attendant, fais ce qu’il faut. Tu es meilleur que Wetherspoons. https://t.co/zSBY1ilShz

– Adam Kay (@amateuradam) 22 mars 2020

En route vers une autre journée complète à #Waterstones aujourd’hui lors d’une pandémie. Toujours pas de désinfectant, de masques ou de gants. Nous recevrons probablement le même e-mail que nous recevons tous les jours: “nous suivons les conseils du gouvernement, pas besoin de fermer… de toute façon, un grand nombre hier!”

– qui aurait pensé? (@ mydearoughtts3) 22 mars 2020

Sooo…

Les portes ouvrent en 1,1 heure.

MAIS:

Veuillez NE PAS les utiliser.

Veuillez NE PAS entrer.

Nous NE voulons PAS vous voir (jusqu’à ce que tout cela soit derrière nous, alors que nous aimerions tous vous voir).

Veuillez utiliser https://t.co/XsyRXIMPpa ou téléphonez-nous à la place – nous pouvons vous publier des livres.

Je vous remercie.

– Waterstones Swansea (@swanseastones) 22 mars 2020

La nouvelle intervient après que le directeur général de Waterstones, James Daunt, a déclaré la semaine dernière que la pandémie avait entraîné une «demande sans précédent» de livres, avec une augmentation de 17% des ventes.

Il a également appelé à ce que toutes les librairies restent ouvertes car elles étaient une «nécessité» pour les adultes et les enfants qui restaient à la maison pendant la pandémie.

“Dans le comportement que nous vivons en ce moment, les livres sont manifestement une nécessité et, franchement, un soutien social pour les personnes qui vont passer beaucoup de temps chez eux”, a-t-il déclaré au Libraire.

La Gazette du commerce de détail a contacté Waterstones pour obtenir des commentaires, y compris des éclaircissements sur le soutien au personnel qui s’auto-isole en raison du virus.

