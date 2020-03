Coronavirus: Wuhan rouvre le 8 avril. Le verrouillage du Hubei prendra fin demain

Après deux mois ou un peu plus depuis le début du verrouillage, Wuhan dit au revoir aux mesures de confinement prises pour faire face à laépidémie de coronavirus. La ville chinoise d’où la pandémie est partie de Covid-19, après avoir imposé des limites et des confinements le 23 janvier dernier, le 8 avril pourra enfin retrouver une sorte de normalité.

Le Hubei revient à la normale le 25 mars

Le métro a été rouvert cette semaine et deux grands constructeurs automobiles de Wuhan, Dongfeng Toyota et Dongfeng Motor ont redémarré leurs chaînes de production. La province du Hubei rouvre ses portes au monde dès demain, le 25 mars. Il est bon de souligner, cependant, que seules les personnes considérées comme en bonne santé qui déménageront grâce à la technologie et aux codes QR émis par les autorités chinoises pourront quitter leur domicile. Le Hubei compte 60 millions d’habitants, tandis que Wuhan 12 millions, un nombre très similaire à l’Italie et à la Lombardie, la région qui a jusqu’à présent le plus grand nombre d’infections et de victimes du nouveau coronavirus.

À ce jour, la Chine a le plus grand nombre d’infections avec 67800 contre 63927 en Italie, mais notre pays a déjà atteint le triste record en ce qui concerne le nombre de décès dus au COVID-19 à 6,077 contre 3153 en Chine. Le pays asiatique voit de nouveaux cas de coronavirus remonter à 78, dont un à Wuhan après 5 jours consécutifs à zéro altitude et 74 importés de l’étranger.

Selon des données mises à jour lundi par la Commission nationale de la santé, les nouvelles infections de retour, qui atteignent un total de 427, étaient de 31 à Pékin, 14 à Guangdong, 9 à Shanghai, 5 à Fujian, 4 à Tianjin, 3 à Jiangsu, 2 dans le Zhejiang et le Sichuan, et 1 dans le Shanxi, le Liaoning, le Shandong et Chongqing.

La fin du blocage en Chine est certainement une bonne nouvelle pour l’Italie, qui vit actuellement plus que tout autre pays du reste du monde.cauchemar pandémique.