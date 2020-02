Corporate Angels: les crédits alternatifs aux PME se développent, potentiel à partir de 240 milliards d’euros

Il existe un nombre croissant de canaux de financement non bancaires pour les PME italiennes. Un processus préféré du législateur italien. Et cela n’a certainement pas échappé aux investisseurs institutionnels, de plus en plus conscients de devoir inclure des produits «alternatifs» dans leurs stratégies d’investissement, profitant d’un double avantage: diversification des portefeuilles e rendements supérieurs à ceux obtenus sur les marchés financiers cotés, à des niveaux de risque similaires.

Prêts directs, financement de factures, dette privée et capital-investissement ce ne sont que quelques-uns des outils qui contribuent au soutien de la véritable économie italienne: un potentiel d’environ 240 milliards d’euros soutenir le système de production, les infrastructures nationales et les PME qui permet aux investisseurs institutionnels de jouer le rôle de “Corporate Angels” au service de l’économie nationale.

Cela a été discuté hier lors de la conférence tenue hier à Rome intitulée “Corporate Angels – Stratégies d’investissement dans l’économie réelle en faveur des PME italiennes”

Les PME en Italie, deuxième économie manufacturière en importance en Europe, absorbent près de 80% de la main-d’œuvre et produisent environ 68% de la valeur ajoutée nationale. 3,8 millions d’entreprises sont dispersées sur l’ensemble du territoire avec un taux de défaut moyen de 1,9% et malgré cela, entre 2009 et 2017, les crédits ont diminué de 500 milliards d’euros (Sources: Cerved, Euler Hermes, Banque d’Italie, Atradius).

Les investisseurs jouent donc un rôle de Les «Corporate Angels» soutiennent le tissu économique du système national et, à travers i fonds d’investissement alternatifs spécialisés, les nouvelles classes d’actifs permettent une diversification appropriée, une volatilité et une exposition au risque de taux d’intérêt plus faibles, une décorrélation avec les marchés financiers traditionnels, ainsi que des rendements supérieurs à ceux disponibles sur les marchés réglementés.

La raison de ce changement de cap et de la prolifération de cette nouvelle priorité réside dans le fait Les banques centrales vont “fermer les robinets”, et par conséquent, il est difficile de trouver des rendements attractifs sur le marché obligataire. Par conséquent, de nombreux investisseurs s’orientent vers des opportunités d’investissement alternatives telles que la dette privée «verte», le prêt direct et le financement par factures, en plus de l’instrument de capital-investissement plus connu et consolidé.

Evarist Granata, fondateur et PDG d’Alternative Capital Partners SGR, a déclaré:

“L’accord vert européen représente le début d’une révolution. Selon les estimations du Plan national pour l’énergie et le climat (PNIEC) du ministère du Développement économique, plus de 400 milliards d’euros sont attendus rien qu’en Italie d’ici 2030 en investissements pour accompagner la transition énergétique liée à la décarbonisation des sources de production et modèles de consommation. ACP SGR vise à soutenir les PME qui souhaitent participer activement à cette révolution à travers une stratégie de dette privée verte, qui financera les investissements dans les infrastructures pour les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’économie circulaire. Dans ce scénario, très favorable à la dette privée et aux investissements thématiques dans les infrastructures, nous offrons aux PME un accès alternatif ou complémentaire à des capitaux au canal bancaire traditionnel, encore limité aujourd’hui par le resserrement du crédit. “

Claudio Nardone, PDG de Sagitta SGR (Arrow Global Group), a déclaré:

«Avec des taux historiquement bas, les investisseurs institutionnels recherchent des produits financiers alternatifs et de nouvelles solutions d’investissement pouvant conduire à des rendements plus élevés, mais en même temps, ils recherchent un sous-jacent compréhensible et contrôlable en temps réel et un profil de risque contenu. Le nouveau fonds de facturation SGT Crescitalia que nous avons créés répond précisément à ces besoins. En investissant dans les factures commerciales des PME, garanties par l’assurance primaire, elle apporte des rendements plus élevés et contribue au financement de l’économie réelle. En outre, la faible absorption de capital (en termes de SCR) fait des parts de fonds un investissement extrêmement attractif également pour les compagnies d’assurance. “

Vincenzo Macaione, fondateur et directeur général de Main Capital SGR SpA, a déclaré:

“Notre SGR entend se positionner sur le marché des fonds d’investissement alternatifs italiens – FIA – en tant que gestionnaire holistique et unique de fonds d’investissement de crédit et de dette contribuant à la croissance de l’économie réelle de notre pays, avec un accent particulier sur deux actifs classes, celle du crédit primaire non liquide aux petites et moyennes entreprises italiennes (dette privée et prêts directs) et celle du crédit en difficulté (expositions non performantes spécifiquement improbables à payer – UTP).

Le système d’exploitation Main Capital SGR crée ce que l’on pourrait appeler une structure “intelligente” qui allie la qualité et le professionnalisme de la conception du système de gestion, de la gestion et du contrôle des processus, également grâce au Machine Learning, fruit de l’expérience des décennies de crédit aux dirigeants / managers clés de l’entreprise, tout en respectant scrupuleusement les principes de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans le choix des objectifs d’investissement ou sur la base exclusive et inclusive des paramètres adoptés. “

Stefano Zavattaro, Responsable Origination Italie & France d’Alchemy Partners, a déclaré:

« La le capital-investissement est une activité financière par laquelle un investisseur spécialisé prend le contrôle d’actions d’une société cible, généralement non répertorié. L’objectif principal de ces opérations est la création de valeur, tandis que les différentes techniques financières du capital investissement peuvent être liées aux phases de démarrage, de développement ou de changement d’une entreprise. Tout d’abord, sur le plan commercial, le recours à des opérateurs spécialisés peut être orienté vers l’accompagnement de la phase de démarrage à travers le soi-disant «capital patient», plutôt que des plans de développement, de nouvelles stratégies, des acquisitions d’entreprises, des transferts générationnels ou d’autres processus critiques de leur cycle de vie. Le partenaire institutionnel possède également une expérience profonde basée sur une multitude de réalités commerciales différentes et bénéficie donc d’un large éventail de compétences auxquelles l’entreprise peut accéder, par exemple en termes d’accompagnement d’opérations financières extraordinaires et de cotation en bourse . Enfin, il est prouvé que les sociétés détenant des participations détenues ont des performances économiques plus élevées que les autres sociétés